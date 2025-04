Der saudische Erdölriese Aramco hat eine Entwicklungsvereinbarung mit BYD im Bereich von New Energy Vehicles unterzeichent, also für Elektroautos und Plug-in-Hybride. Die Partner geizen allerdings mit Details. Aramco ist eines der wertvollsten und profitabelsten Unternehmen der Welt - schließlich gilt Öl nicht ohne Grund als das "schwarze Gold". Doch um sich für die Zukunft gut aufzustellen, streckt Aramco seine Fühler auch in andere Branchen aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...