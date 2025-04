© Foto: DALL*E

Mit Blick auf den Bitcoin scheint die Korrektur bei Kryptowährungen abgeschlossen. Über viel Nachholpotenzial verfügt vor allem Ethereum, das allerdings vor einer wichtigen Hürde steht.Bitcoin is back! Die anhaltenden Attacken von US-Präsident Donald Trump gegenüber Notenbankchef Jerome Powell haben unter Investoren Sorgen um die Unabhängigkeit der Geldpolitik geschürt - und zu einer Flucht aus dem US-Dollar geführt. Gefragt waren neben anderen Devisen auch Gold und eben Kryptowährungen. Wenngleich Trump in der Nacht auf Mittwoch zurückgerudert und bekräftigt hat, kein Interesse an einer Entlassung von Powell zu haben, dessen Amtszeit ohnehin im kommenden Jahr endet, befinden sich Bitcoin …