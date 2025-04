München (ots) -Auf der Intersolar Europe 2025 feiert VOLTWING ECO seine Messepremiere. Das gemeinsam von MEISER SOLAR und ANYWHERE.SOLAR entwickelte Carportsystem wurde speziell für die wirtschaftliche Doppelnutzung großer Parkflächen konzipiert - und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Überdachung von Großparkplätzen.Nach neun Monaten intensiver deutsch-österreichischer Entwicklungsarbeit vereint VOLTWING ECO die Produktionsexzellenz von MEISER SOLAR mit der Produktexzellenz von ANYWHERE.SOLAR. Hergestellt in Deutschland und basierend auf einem Modularbaukasten-System, ist der VOLTWING ECO optimiert für schnelle Montagen und verbindet Effizienz mit höchster Qualität und Flexibilität. Als Unteraussteller am Stand von MEISER SOLAR tritt ANYWHERE.SOLAR erstmals als Komplettanbieter für PV-Carports auf - mit einem Produktportfolio, das vom Premiumsegment bis zum kostenoptimierten Großflächenprodukt alles abdeckt. "Durch die Kombination der Produktionsmöglichkeiten und dem Marktzugang von MEISER SOLAR und der Innovationskraft von ANYWHERE.SOLAR, wollten wir ein Produkt schaffen, dass in den Bereichen Projektierung, Umsetzung, Flexibilität und Preis-/Leistung den Branchenstandard markiert." Dirk Demmer, Geschäftsführer MEISER SOLAR. Besuchen Sie MEISER SOLAR und ANYWHERE.SOLAR vom 7.-9. Mai 2025 auf der Intersolar Europe in München am Stand C4.310.Pressekontakt:Claudia Wagner+49 6887 309-1650C.wagner@meiser.deOriginal-Content von: Meiser Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179363/6018425