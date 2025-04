Krypto News: In den letzten 48 Stunden flossen über 260 Milliarden $ in den Kryptomarkt

Nach einer längeren Phase der Unsicherheit erlebt der Kryptomarkt aktuell ein beeindruckendes Comeback. Innerhalb von nur 48 Stunden wurden mehr als 260 Milliarden $ an frischem Kapital in Bitcoin, Ethereum und zahlreiche Altcoins investiert. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Boom und wie nachhaltig ist er?

Starke Zuflüsse der letzten 48 Stunden machen einen Großteil der vorangegangenen Korrekturen wett

Die heftige Korrekturphase, welche der Kryptomarkt in den letzten Monaten durchlebt hat, scheint nun endgültig beendet zu sein. Nachdem BTC noch vor weniger als zwei Wochen auf unter 75.000 $ eingebrochen war, ging es seitdem bereits wieder um gute 20.000 $ aufwärts, und heute wird BTC bei knapp 95.000 $ gehandelt. Vor allem in den letzten beiden Tagen kam es im Kryptomarkt zu massiven Kapitalzuflüssen, von denen neben Bitcoin vor allem auch Top-Altcoins profitieren konnten.

Seit vorgestern flossen dem Analysten Ash Crypto zufolge über 260 Milliarden $ an Investitionen in Bitcoin und Co. So stieg die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins bereits wieder auf 2,95 Billionen $. Damit kratzt sie heute also wieder an der wichtigen 3-Billionen-$-Marke und konnte innerhalb der letzten 24 Stunden um 6,5 % zulegen. Top-Altcoins wie Ethereum haben Bitcoin in den letzten Tagen sogar noch outperformed. So schoss Ethereum bereits wieder auf knapp 1.800 $ in die Höhe und legte allein heute um über 10 % im Wert zu.

MONEY IS FLOWING INTO CRYPTO pic.twitter.com/KvRHpDsHvA - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) April 23, 2025

Das ist besonders beachtlich, wenn man bedenkt, dass der Kurs noch vor zwei Wochen auf 1.400 $ eingebrochen war. Ebenfalls massive Zuflüsse gab es bei den Top-Altcoins XRP, SOL, ADA und DOGE. Sie alle schossen seit gestern zwischen 8 % und 12 % in die Höhe. Aufgrund der über 260 Milliarden $ an Zuflüssen in Kryptowährungen hat auch Bitcoins Marktkapitalisierung wieder deutlich zugelegt und liegt heute wieder bei 1,86 Billionen $.

Damit gelang es den Bullen sogar, Bitcoin wieder zum fünftgrößten Asset nach Gold, Apple, Microsoft und NVIDIA zu machen und damit sowohl Silber als auch Google und Amazon zu überholen. Doch wie wird es jetzt weitergehen?

Folgt nun ein Aufschwung auf neue Höchststände?

Hauptauslöser für die letzten heftigen Korrekturen am Kryptomarkt waren ja die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen aus den USA gewesen. Donald Trump hatte nach seinem Amtsantritt für einige Furore gesorgt, und seine Ankündigung, Strafzölle gegen 185 Wirtschaftsnationen verhängen zu wollen, hatte das Fass für viele Investoren dann zum Überlaufen gebracht.

Als Folge der Strafzölle befürchten sie, dass ein Zollkrieg, eine Rezession und dadurch vielleicht auch eine globale Finanzkrise, ausgelöst werden könnte. Das hat zu massiver Unsicherheit geführt, weshalb viele Anleger ihre Karten vom Tisch genommen und sowohl Aktien als auch Kryptowährungen verkauft haben.

Jetzt scheinen viele Marktteilnehmer jedoch durch die von Donald Trump verhängte 90-tägige Zollpause besänftigt worden zu sein. Die Chancen könnten vielen Analysten zufolge gut stehen, dass in dieser Zeit Kompromisse gefunden werden und ein Großteil der Strafzölle doch noch abgewendet werden kann. Sollte das so eintreten, könnte sich der Boom an den Märkten noch weiter fortsetzen und der Kryptomarkt könnte in eine weitere Phase des Bullenmarktes übergehen. Gleichzeitig könnte vor allem bei Bitcoin die Rolle als inflationsresistentes Asset und als Absicherung gegen die Entwertung von Fiat-Währungen zum Tragen kommen.

Source: @BitcoinMagazine pic.twitter.com/IR9GFej4ih - Bitcoin Buddha (@Bitcoin_Buddah) April 22, 2025

Allerdings sollten Anleger auch bedenken, dass die US-Politik unter Donald Trump heute so unvorhersehbar ist wie nie zuvor und es auch sein könnte, dass die Strafzölle nach den 90 Tagen Pause einfach fortgesetzt werden.

Falls dieses Szenario eintritt, sähe es für eine Fortsetzung des Krypto-Bullenmarktes eher schlecht aus, und die aktuelle Erholung müsste dann retrospektiv wahrscheinlich eher als Dead-Cat-Bounce vor einer weiteren und noch tieferen Korrektur betrachtet werden. Grundsätzlich überwiegt jedoch nach wie vor die optimistische Stimmung am Markt, und für die kommenden Jahre haben die meisten Analysten Bitcoin-Prognosen von weit über 100.000 $ aufgestellt. Von einem Aufschwung könnten dann neben BTC selbst vor allem auch Coins profitieren, die auf einen solchen BTC-Boom spekulieren.

Bitcoin Bull Holder setzen auf eine baldige Bitcoin-Rallye

Um genau einen solchen Coin handelt es sich heute bei BTCBULL. Das ist eine junge Kryptowährung, die allen Bitcoin Bullen die Gelegenheit geben will, eine indirekte Wette auf den Bitcoin Kurs einzugehen. Hier soll es einen Airdrop-Mechanismus geben, der an Bitcoins zukünftige Wertentwicklung gekoppelt ist und erstmalig ausgelöst wird, wenn Bitcoin die 150.000 $ Marke geknackt hat. Dann soll es einen BTC Airdrop an alle BTCBULL Holder geben, und alle weiteren 50.000 $ Kursgewinn von Bitcoin sollen weitere BTC Airdrops folgen.

Quellle: Btcbulltoken.com

Zudem wollen die Entwickler auch den Wert von BTCBULL langfristig stabil halten. Dafür haben sie auch einen Token-Burnmechanismus implementiert, der BTCBULL verbrennen soll, umso weiter Bitcoin im Wert steigt. Gerade bietet sich Anlegern hier noch ein günstiger Einstieg, da BTCBULL noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der Presale-Phase steckt.

Jetzt in BTCBULL investieren

Das bedeutet, dass der Coin heute nur über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,002475 $ gekauft werden kann. Auf diesem Weg kamen in den letzten Wochen bereits über 4,9 Millionen $ an Funding für BTCBULL zusammen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.