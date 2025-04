EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Porsche 911 Spirit 70: einzigartiges Gefühl von Freiheit und Lebensfreude



Exklusiver Farbton Olive Neo, historisch inspirierte Dekorgrafiken und legendäres Pascha-Muster im Innenraum: Porsche präsentiert im Rahmen der Shanghai Auto Show den 911 Spirit 70. Dieses auf 1.500 Stück limitierte Cabriolet verkörpert die Essenz der 1970er- und frühen 1980er-Jahre.



Im Rahmen der Heritage Design-Strategie entstanden, ist das Sammlerstück bereits das dritte 911-Modell, bei dem Porsche mit Hilfe ikonografischer Designelemente früherer Fahrzeuge eine Ära wiederaufleben lässt. Die technische Basis für den 911 Spirit 70 bildet das aktuelle 911 Carrera GTS Cabriolet mit effizientem Performance-Hybrid. Der neu entwickelte 3,6-Liter-Boxermotor erreicht im Zusammenspiel mit dem Hochvoltsystem, dem eTurbo und der E-Maschine im neuen PDK eine Systemleistung von 398 kW (541 PS) und 610 Nm. Zu den europäischen Händlern kommt er voraussichtlich ab April 2025, weitere Märkte folgen.



"Die Heritage Design-Modelle nehmen innerhalb unserer Produktstrategie aus der Designperspektive eine besondere Stellung ein", sagt Michael Mauer, Leiter Style Porsche. "Sie visualisieren, was die Marke Porsche so besonders macht. Das Design jedes unserer Fahrzeuge knüpft an die Historie an. Die limitierten Fahrzeuge der Heritage Design-Reihe gehen noch einen Schritt weiter. Sie zeigen, wie wir historische Designelemente in einem hochmodernen Sportwagen neu interpretieren."



"Für unsere Kunden weltweit sind die limitierten Sammlerstücke besonders begehrenswert", sagt Alexander Fabig, Leiter Individualisierung und Classic. "Die ersten beiden Modelle der Heritage Design-Strategie haben das Lebensgefühl vergangener Dekaden zurückgebracht und für große Begeisterung gesorgt. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und sind stolz, nun das dritte, hochexklusive Modell präsentieren zu können."



Die Heritage Design-Modelle betonen die Dimension "Lifestyle", die innerhalb der Porsche-Produktstrategie für besonders emotionale Konzepte steht. Erstes eigenes Modell der Serie war die 2020 präsentierte 911 Targa 4S Heritage Design Edition im Stil der 1950er- und frühen 1960er-Jahre. Mit dem 911 Sport Classic hat Porsche 2022 das zweite Sammlerstück aus der Heritage Design-Strategie vorgestellt. Diese auf 1.250 Exemplare limitierte Kleinserie ließ den Stil der 1960er- und frühen 1970er-Jahre wiederaufleben.



Der neue 911 Spirit 70 zahlt auf die weiterentwickelte Unternehmens-Strategie von Porsche ein. Der Sportwagenhersteller will seine Individualisierungs-Möglichkeiten weiter ausbauen: Bereits heute bietet Porsche mehr als 1.000 Porsche Exclusive Manufaktur-Optionen an. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der durchschnittliche Umsatz pro Fahrzeug mit Porsche Exclusive Manufaktur-Optionen verdoppelt. Um künftig noch mehr individuelle Kundenträume zu erfüllen, soll die Kapazität der Exclusive Manufaktur perspektivisch deutlich erweitert werden.



Exklusiv für Käufer des neuesten Sammlerstücks hat Porsche Design einen hochwertigen Chronographen entworfen. Mit zahlreichen Details knüpft dieser optisch an den 911 Spirit 70 an. So ist das schwarz-glänzende Pascha-Muster des Zifferblatts von der Sitzmittelbahn seines motorisierten Vorbildes inspiriert.



Die zum 911 Spirit 70 passende Porsche-Lifestyle-Kollektion erlaubt es, die 1970er-Jahre stilvoll und authentisch wiederzuentdecken. Das Angebot an ganz besonderen Liebhaberstücken umfasst eine Kollektion mit Daywear, Sportswear, Lifestyle-Accessoires und Modellfahrzeugen.



Exterieur: besondere Farben und Plaketten im historischen Stil

Eigens für den 911 Spirit 70 haben die Designer und Lackexperten von Porsche die Farbe Olive Neo kreiert - ein sattes, tiefes Grün. Einen spannenden Kontrast dazu bildet Bronzit. In diesem graugoldenen Farbton sind das Heckunterteil, das Bugteil und die Sport Classic Räder im "Fuchs"-Design lackiert. Das Verdeck ist schwarz, genauso wie der Windlaufrahmen, wodurch die eigenständige optische Präsenz des 911 Spirit 70 unterstrichen wird.



Drei Dekorstreifen in Schwarz seidenglanz ziehen sich über die Fronthaube. Dieses Detail erinnert an die Sicherheitsbeklebung aus den 1970ern: Damals brachten Sportfahrer Längsstreifen auf den Karosserien ihrer schnellen Autos an, damit die Sportwagen bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn oder der Rennstrecke im Rückspiegel besser zu erkennen waren. Die Streifen werden auf dem Verdeck Ton-in-Ton fortgesetzt. An die sportliche Tradition der Marke knüpft die seitliche Dekorgrafik mit Porsche-Schriftzug und rundem Startnummernfeld ("Lollipop") in Schwarz seidenglanz sowie individueller Startnummer an.



Ein Beispiel für das Gegensatzpaar Tradition und Innovation ist zentral auf der Fronthaube zu finden: Der 911 Spirit 70 trägt dort ein Porsche-Wappen, das nahezu identisch mit dem historischen Wappen von 1963 ist. Auf den vorderen Kotflügeln befinden sich goldfarbene "Porsche Exclusive Manufaktur"-Plaketten. Auf dem Gitter des Heckdeckels sitzt die Porsche Heritage-Plakette. Ihr Design erinnert an die Plakette des Porsche 356, die in den 1950er-Jahren nach Erreichen der 100.000-Kilometer-Marke vergeben wurde. Weitere außergewöhnliche Details sind der goldfarbene Porsche-Schriftzug und die Modellbezeichnung am Heck. Ihre außergewöhnliche Brillanz erhalten die Schriftzüge durch die galvanisch vergoldete Oberfläche.



Interieur: Pascha-Muster und besonderes Kombiinstrument

Highlight im Innenraum ist das ikonische Stoffmuster Pascha in Schwarz/Olive Neo1. Die grafische Gestaltung des Textils erinnert an eine sich bewegende Zielflagge. Durch verschieden große, raffiniert arrangierte Rechtecke entsteht im Muster eine Art Bewegung. Statt wie früher Jacquard-Velours wird beim 911 Spirit 70 ein Textil mit Flockgarnen kombiniert. Das gibt dem Stoff einen noch sportlicheren Charakter, eine verbesserte Haptik und mehr Komfort insbesondere bei längeren Fahrten.



Mit dem Pascha-Muster bezogen sind die Mittelbahnen der 18-Wege-Sportsitze Plus, die Türspiegel und sogar die Innenseite des Handschuhfachs. Optional werden auch die Dekoreinleger der Sitzrückenlehnen und die Zierblende der Schalttafel in Pascha angeboten. Zudem enthält das Serienangebot eine Kofferraum-Wendematte in Pascha. Serienmäßig an Bord sind ferner die edle Clubleder-Ausstattung in Basaltschwarz mit Ziernähten in Olive Neo2 sowie das Interieur-Paket Clubleder Basaltschwarz.



Das Kombiinstrument kombiniert historisches Design mit State-of-the-art-Technologie. Das hochauflösende Display im Format 12,65 Zoll besitzt weiße Zeiger und Skalenstriche in analoger Darstellung. Grüne Ziffern erinnern an den legendären Porsche 356. Der Modellschriftzug ist elegant in den volldigitalen Drehzahlmesser integriert. Weiße Zeiger und grüne Ziffern kennzeichnen auch die besondere Ausführung der Sport Chrono-Stoppuhr.



Zeitreise in die 70er-Jahre

Zusätzlich bietet Porsche eine neue App für die Apple Vision Pro an. Diese ermöglicht es den Nutzern, in die 70er-Jahre einzutauchen und ihr Traumfahrzeug zu gestalten.



Schritt für Schritt können sie den Porsche 911 Spirit 70 individuell anpassen und erhalten dabei wertvolle Einblicke in die ikonischen Designs dieser Dekade. Die App wird zum Launch des Porsche 911 Spirit 70 kostenlos im App Store für die Apple Vision Pro verfügbar sein.



Info

1Wahlweise auch in neutraler Variante Schwarz/Darksilver verfügbar.

2Wahlweise auch in neutraler Variante mit Ziernähten in Schiefergrau verfügbar.







