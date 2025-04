Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Maßgeschneiderte Lösung zur Erkennung und Abwehr von Drohnen in Europa verbessert den Schutz in kritischen Sektoren; steigende internationale Nachfrage führt zu ProduktionsanstiegDZYNE Technologies, ein Pionier im Bereich autonomer Verteidigungssysteme, hat heute den Dronebuster® 4-EU vorgestellt, eine verbesserte Version seines renommierten tragbaren Drohnenabwehrsystems, das sowohl stationäre als auch tragbare Optionen zur Erkennung und Visualisierung von Drohnen für europäische Kunden umfasst. Das 4-EU-Modell wurde speziell für den Betrieb in den europäischen Frequenzbändern für Kurzstrecken-Geräte entwickelt und erfüllt den weltweit steigenden Bedarf an regionsspezifischen, anpassungsfähigen Lösungen zur Abwehr von Drohnen in verschiedenen Branchen. Zusätzlich zu der Möglichkeit, unerwünschte Drohnen über eine Vielzahl von EU-spezifischen Frequenzen zu stören, verfügt der Dronebuster® 4-EU über einen optionalen PNT-Angriffsmodus (Position, Navigation und Timing), um satellitengesteuerte Drohnen über die Konstellationen GPS, Galileo, GLONASS oder BeiDou zu neutralisieren."Die Vielseitigkeit des Dronebuster® 4-EU ermöglicht es Sicherheitspersonal in verschiedenen Branchen, unbefugten Drohnen effektiv entgegenzuwirken", fügte George Schwartz, EVP of Products bei DZYNE, hinzu. "Unser Engagement für Innovation gewährleistet, dass wir auch weiterhin den vielfältigen und sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden."Die wachsende internationale Bedeutung von DZYNE wird durch einen kürzlich abgeschlossenen Vertrag über mehrere Millionen Dollar für Dronebuster® mit einem nicht genannten verbündeten Kunden unterstrichen, der die globale Relevanz und den operativen Wert des Systems erneut bestätigt."Die Verbreitung von Drohnen hat weltweit komplexe Sicherheitsherausforderungen mit sich gebracht", erklärte Matthew McCue, CEO von DZYNE Technologies. "Der Dronebuster® 4-EU bietet Sicherheitsteams und Infrastrukturbetreibern anpassungsfähigen, regionsspezifischen Schutz in unterschiedlichen Umgebungen. Um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten, mussten wir die Produktion und den Personalbestand in den Bereichen Technik, Fertigung und Geschäftsentwicklung erheblich aufstocken."Das Counter-UAS-Portfolio von DZYNE hat sich schnell zu einer der weltweit vertrauenswürdigsten und bewährtesten Verteidigungslösungen entwickelt. Mit mehr als 2.200 weltweit verkauften Dronebuster®-Einheiten - darunter über 1.000, die aktiv bei den US-Streitkräften im Einsatz sind - ist Dronebuster® vom US-Verteidigungsministerium offiziell als Program of Record anerkannt, was seine operative Zuverlässigkeit und seine entscheidende Rolle bei der Abwehr von UAS weiter bestätigt. Neben Dronebuster® wird die umfassendere C-UAS-Suite von DZYNE - darunter Sawtooth, ASP und das neu eingeführte Dronebuster-FS - derzeit in über 50 Ländern eingesetzt, um kritische Infrastrukturen, Militärstützpunkte, Grenzen und Umgebungen mit hoher Bedrohung zu schützen.Der Erfolg und die weitreichende Verbreitung dieser Systeme haben direkt zur Entwicklung des Dronebuster® 4-EU geführt - einem regionsspezifischen Modell, das speziell auf die Frequenzbänder für europäische Kurzstreckengeräte (SRD) zugeschnitten ist. Aufbauend auf der globalen Präsenz von DZYNE bietet 4-EU verbesserte Tragbarkeit, flexible Einsatzkonfigurationen und integrierte Erkennungsfunktionen für die missionskritische Drohnenabwehr in zivilen, militärischen und infrastrukturellen Anwendungen in Europa.Wichtige Anwendungsfälle treiben die weltweite Nachfrage anDie Zunahme illegaler Drohnenaktivitäten hat den Bedarf an robusten Drohnenabwehrsystemen für zivile und militärische Nutzer gleichermaßen erhöht. Der Dronebuster® 4-EU ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter- Schutz kritischer Infrastrukturen - Schutz von Kraftwerken, Wasseraufbereitungsanlagen und Verkehrsknotenpunkten vor unbefugten Drohnenflügen, die den Betrieb stören oder die Sicherheit gefährden könnten.- Stadion- und Veranstaltungssicherheit - Gewährleistung der Sicherheit bei Großveranstaltungen durch die Abwehr potenzieller Gefahren durch Drohnen bei Konzerten, Sportveranstaltungen und öffentlichen Versammlungen.- Verteidigung sicherer Einrichtungen - Schutz sensibler Standorte wie Regierungsgebäude, Forschungszentren und militärische Einrichtungen vor Spionage oder anderen böswilligen Drohnenaktivitäten.- Flughäfen - Vermeidung von Störungen des Flugbetriebs durch Drohnen und Sicherung des Luftraums um Start- und Landebahnen sowie Terminals zum Schutz von Passagieren, Personal und Flugplänen.- Maritime Sicherheit - Schutz von Schiffen und maritimen Operationen vor Drohnenbedrohungen, was sowohl für die Handelsschifffahrt als auch für militärische Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.- Grenzüberwachung und Punktverteidigung - Verbesserung der Grenzsicherheit durch Erkennung und Abwehr unbefugter Drohnenflüge, Unterstützung bei der Verhinderung von Schmuggel und unbefugter Überwachung.Dronebuster® 4-EU ist in fest installierten, mobilen und tragbaren Konfigurationen erhältlich und bietet Anwendern maximale Flexibilität bei der Implementierung einer einzelnen oder vernetzten mehrschichtigen Abwehrlösung gegen unerwünschte Drohnen. In Kombination mit der tragbaren DTIM-Lösung (Detect, Track, Identify, Mitigate) kann ein einzelner Benutzer Drohnen in einer Entfernung von bis zu 7 km erkennen und in einer Entfernung von bis zu 1,5 km oder mehr präzise bekämpfen.Produktionserweiterung zur Deckung vielfältiger BedürfnisseAls Reaktion auf die wachsende Nachfrage in diesen Sektoren erweitert DZYNE den Betrieb in seiner Produktionsstätte in Portland, Oregon, einschließlich:- Erhöhter Produktionskapazität - Optimierung der Produktionslinien, um den Dronebuster® 4EU zeitnah an Kunden weltweit ausliefern zu können.- Wachstum der Belegschaft - Schaffung neuer Stellen in den Bereichen Technik, Produktion und Geschäftsentwicklung, um den Ausbau der Geschäftstätigkeit zu unterstützen und strenge Qualitätsstandards einzuhalten.Dronebuster® ist eine eingetragene Marke von DZYNE.Informationen zu DZYNE TechnologiesDZYNE ist ein führender Technologieentwickler und Hersteller von autonomen Verteidigungslösungen für den Luft- und Bodenbereich, die speziell für die modernen Verteidigungsanforderungen weltweit entwickelt wurden. Die Lösungen des Unternehmens decken den gesamten Lebenszyklus autonomer Verteidigungssysteme ab und umfassen mehrere offizielle Programme der US-Regierung in den Bereichen UAS- und C-UAS-Technologien. DZYNE ist stolz darauf, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten sowie Zivilschutzpartner weltweit zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dzyne.com. © 2025 DZYNE Technologies. Alle Rechte vorbehalten.