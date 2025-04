Führende Persönlichkeit des britischen Motorsports für das Amt des FIA-Vizepräsidenten für Sport nominiert

Malcolm Wilson OBE ist ehemaliger britischer Rallye-Meister und Gründer von M-Sport Ltd

FIA-Mitglieder stimmen im Juni 2025 über die Nominierung ab

Die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), der Weltverband des Motorsports und Dachverband der Mobilitätsorganisationen weltweit, hat heute bekannt gegeben, dass FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem Malcolm Wilson OBE für das Amt des Vizepräsidenten für Sport nominiert hat.

Die FIA-Mitglieder werden über die Nominierung von Malcom Wilson auf der außerordentlichen Generalversammlung und Konferenz im Juni 2025 in Macau abstimmen.

Malcolm Wilson OBE ist eine führende Persönlichkeit im britischen Motorsport. Er ist Geschäftsführer von M-Sport Ltd, das seit 1997 das World Rally Programm von Ford betreibt. Vor der Gründung von M-Sport war Wilson ein äußerst erfolgreicher Rallyefahrer, der 1994 die Britische Rallye gewann. Er ist Ehrenmitglied des British Racing Drivers Club. 2009 wurde Wilson für seine Verdienste um den Motorsport in der Geburtstags-Ehrenliste der Queen zum Officer of the British Empire (OBE) ernannt.

Unter der Führung von Wilson hat M-Sport beachtliche Erfolge erzielt, darunter den Gewinn der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft für Hersteller in den Jahren 2006 und 2007. 2017 gewann das Team zum dritten Mal die Herstellerwertung und 2017 und 2018 zum zweiten Mal in Folge die Fahrer- und Beifahrerwertung. Malcolm Wilson war außerdem als technischer Partner für Bentley Motors tätig, wo er die Konstruktion und Entwicklung des Continental GT3-Rennwagens leitete, sowie im Elektro-Motorsport für Jaguar in der I-PACE eTROPHY.

Der Vizepräsident für Sport ist eines der höchsten gewählten Ämter der FIA, Mitglied des World Motor Sport Council und hat ein breites Spektrum an Aufgaben, darunter die Entwicklung globaler Motorsportrichtlinien in Zusammenarbeit mit den FIA-Kommissionen und nationalen Sportbehörden sowie die Förderung von Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation im Sport.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem sagte:

"Ich freue mich sehr, Malcolm Wilson OBE für das Amt des FIA-Vizepräsidenten für Sport zu nominieren. Malcolm kann auf eine bemerkenswerte Karriere im globalen Motorsport zurückblicken. Seit über 40 Jahren ist er sowohl als Fahrer als auch als technischer Partner von Teams auf höchstem Niveau aktiv. Diese Erfahrung wird für die FIA und unsere Mitgliedsclubs von unschätzbarem Wert sein, wenn wir den Breitensport und den professionellen Motorsport weiter ausbauen und Innovationen in diesem Sport vorantreiben, die Fans, Fahrern und Teams zugutekommen."

Malcolm Wilson OBE sagte:

"Nachdem ich meine Karriere im Motorsport in den 1970er Jahren als Fahrer und später als technischer Partner von Teams begonnen habe, ist es eine große Ehre für mich, für das Amt des FIA-Vizepräsidenten für Sport nominiert zu werden.

Die FIA hat in meiner Karriere eine zentrale Rolle gespielt, und ich freue mich sehr darauf, den Präsidenten und die gesamte FIA-Familie bei ihrer wichtigen Aufgabe zu unterstützen. Es gab noch nie eine spannendere Zeit für den Motorsport, und ich weiß aus erster Hand, welche Vorteile dieser Sport für Familien und Gemeinden auf der ganzen Welt mit sich bringt.

Ich freue mich darauf, während der gesamten Amtszeit des Präsidenten mit ihm zusammenzuarbeiten, unseren Sport einem neuen Publikum näherzubringen und sicherzustellen, dass wir allen unseren Teilnehmern die bestmöglichen Meisterschaften bieten."

Die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ist der Weltverband des Motorsports und der Dachverband der Mobilitätsorganisationen weltweit. Sie ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Innovation, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung im Motorsport und in der Mobilität einsetzt.

Die FIA wurde 1904 gegründet, hat Büros in Paris, London und Genf und vereint 245 Mitgliedsorganisationen auf fünf Kontinenten, die Millionen von Verkehrsteilnehmern, Motorsportprofis und Freiwilligen vertreten. Sie entwickelt und setzt Vorschriften für den Motorsport durch, darunter sieben FIA-Weltmeisterschaften, um weltweit sichere und faire Wettkämpfe für alle zu gewährleisten.

