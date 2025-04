© Foto: DALL*E

Bitcoin springt wieder über 93.000 US-Dollar. ETFs pumpen Milliarden in den Markt und Trump verspricht Regeln statt Repression. Sky is the limit?Bitcoin hat erneut die Marke von 93.000 US-Dollar zurückerobert und damit ein starkes Signal an den Markt gesendet. Die Stimmung unter Anlegern hellt sich spürbar auf - nicht nur im Crypto Fear and Greed Index, sondern auch bei den Kapitalflüssen in Spot Bitcoin ETFs. Diese verzeichneten allein am Dienstag Zuflüsse von rund 936 Millionen US-Dollar - der dritthöchste Tageswert in diesem Jahr. Getrieben wird die Nachfrage vor allem von institutionellen Investoren, die in Bitcoin zunehmend ein digitales Gegenstück zu Gold sehen. Tatsächlich hat sich …