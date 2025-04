Zoll-Hammer am Nachmittag: Laut Medienberichten plant das Weiße Haus, die Zölle auf Waren aus China möglicherweise auf 50 bis 65 Prozent zu senken, um die Spannungen zwischen beiden Ländern zu entschärften. Zwar stehe eine abschließende Entscheidung steht noch aus, allerdings würden verschiedene Optionen geprüft, wie das Wall Streeet Journal schreibt. Für die US-Indizes geht es in einer ersten Redaktion stark nach oben. Mehr in Kürze.

