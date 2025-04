FRANKFURT (dpa-AFX) - Befeuert von weiteren Hoffnungen auf eine Einigung im US-Zollstreit mit China hat der Dax am Mittwochnachmittag die Marke von 22.000 Punkten getestet. Auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, erreichte ein Tageshoch. Der FTSE 100 in London und der SMI in Zürich bauten ihre Gewinne aus.

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schrieb, erwägt die US-Regierung, die Zölle auf chinesische Waren in einigen Bereichen um mehr als die Hälfte zu senken. Eine endgültige Entscheidung habe US-Präsident Donald Trump allerdings noch nicht getroffen. Es lägen mehrere Optionen auf dem Tisch, hieß es.

Zuletzt kamen die Börsen wieder etwas zurück. Der deutsche Leitindex, der bis auf 22.043,75 Punkte gestiegen war, legte noch um 3,2 Prozent auf 21.971,63 Punkte zu. Der EuroStoxx gewann 3,1 Prozent auf 5.113,99 Zähler./ck/he

DE0008469008, EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545