© Foto: picture alliance / CHROMORANGE - Arkadij Schell

Scharfe Aktie, scharfes Essen: Chipotle wird am Mittwoch nach Börsenschluss Blick in sein Zahlenwerk geben. Das erwarten die Analysten von den Geschäftszahlen.Mit einer Marktkapitalisierung von 64,1 Milliarden US-Dollar verkauft die US-Restaurantkette Chipotle Speisen und Getränke, darunter Burritos, Burrito-Bowls, Quesadillas, Tacos und Salate. Der Gastronomie-Riese im Mexican-Style wird voraussichtlich seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 am Mittwoch, dem 23. April, nach Börsenschluss veröffentlichen. Das erwartet der Markt von Chipotle Im Vorfeld der Veröffentlichung erwarten Analysten, dass Chipotle einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,28?US-Dollar melden wird - ein …