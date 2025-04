© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk

Die US-Treasuries verlieren zunehmend ihre Bedeutung als Sicherheitsanker in Krisenzeiten. Dafür springen die Bundesanleihen in die Bresche.Noch vor wenigen Monaten galten US-Staatsanleihen (Treasuries) als der Inbegriff finanzieller Stabilität. In jeder Krise strömte Kapital in den amerikanischen Bondmarkt - ein Reflex, der jahrzehntelang als verlässlich galt. Doch dieser Mechanismus beginnt zu bröckeln. Politische Turbulenzen in Washington, eskalierende Handelskonflikte und ein rasant wachsender Schuldenberg untergraben das Vertrauen. Der Treasuries-Markt steht vor einem Paradigmenwechsel - und Anleger suchen sich neue sichere Häfen. Ausgerechnet in der ersten Aprilwoche, als US-Präsident …