Noch vor Ostern war im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht im Geringsten an Entspannung zu denken, und über die Feiertage legte US-Präsident Trump dann auch noch einmal gegen Fed-Chef Powell und dessen Geldpolitik nach. Spätestens jetzt rechneten viele Marktbeobachter mit einer zweiten Verkaufswelle an den weltweiten Handelsplätzen.

Heute nun aber reichten zwei kurze Schlagzeilen, um die Investoren wieder in Kauflaune zu versetzen. Trump wolle "nett" zu China sein und auch den Notenbankchef "nicht entlassen". Das Ergebnis ist ein wahres Kursfeuerwerk an der Wall Street, an Europas Börsen und auch im DAX. Weltweit rollt eine Kaufwelle an, weil die 145-Prozent-Zölle gegen chinesische Importe, die einem Handelsembargo gleichkämen, bald schon wieder Geschichte sein könnten. Anleger, die nach der ersten Eskalation verkauft oder auf eine Verschärfung gesetzt haben, kehren ihre Positionen um, was kurzfristig starke Kursgewinne auslöst.

Die Outperformance des DAX gegenüber den Indizes in New York kommt dem Markt jetzt doppelt zugute. Aber auch der Handel in Frankfurt bleibt nervös und volatil; US-Präsident Trump dominiert weiter die Finanzmärkte, unerwartete Sprünge sowohl nach oben als auch wieder nach unten sind jederzeit möglich.

Erfreulich ist, dass die aktuellen Wirtschaftsdaten keine Konjunkturabkühlung zeigen. Auch die Quartalszahlen des Softwarekonzerns SAP sorgen für neue Zuversicht, dass am Ende alles nicht so schlimm wird wie befürchtet. Gelingen rasche Zoll-Deals, könnte die Weltwirtschaft noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen. Dann müssten auch Institutionen wie der Internationale Währungsfonds ihre Prognosen revidieren. Der "Deal Maker" Trump könnte als Gewinner vom Platz gehen. Aus "Sell America" ist zumindest für einen Tag ein "Rebuy America" geworden.

