Der 40 Millionen Quadratfuß große Wohnkomplex mit 81.200 Wohneinheiten ist inspiriert von der zeitlosen Schönheit Mailands

Azizi Developments, ein führender privater Bauträger in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat Azizi Milan vorgestellt. Die wegweisende Wohnanlage, die nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und kultivierten Raffinesse der italienischen Mode konzipiert wurde, bringt den zeitlosen Charme Mailands nach Dubai. Das Launch-Event, zu dem mehr als 10.000 Gäste erwartet werden, findet am 23. April 2025 in der renommierten Coca-Cola Arena in Dubai statt. Zu den Highlights gehören Namen wie Tamer Hosny, Nora Fatehi oder Sunidhi Chauhan

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250423987778/de/

Azizi Milan, the new fashion capital of the Middle East (Photo: AETOSWire)

Mit einem Gesamtwert von über 75 Milliarden AED hat Azizi Milan eine Fläche von 40.350.000 Quadratfuß und wird damit zu den größten Wohnanlagen mit gemischter Nutzung in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten gehören. Laut dem Nutzungsplan wird die Anlage 144.000 Einwohner beherbergen und 800 Hotelzimmer bieten.

Herr Mirwais Azizi, Gründer und Chairman von Azizi Developments, kommentiert: "Ebenso wie die berühmte Stadt Mailand, die für ihre Schönheit und Eleganz bekannt ist, wird Azizi Milan hier in unserer Heimat Dubai die italienische Lebensart verkörpern. Wir haben großen Wert auf jedes Detail gelegt und dabei öffentliche Räume, Gemeinschaftsbereiche und Wohnungen geschaffen, die ebenso anspruchsvoll wie nachhaltig und einladend sind. Mit dem bewährten Konzept aller unserer Großprojekte streben wir an, erstklassigen Wohnraum und eine Infrastruktur zu errichten, die den Lebensstandard aller Besucher, Bewohner und Arbeitnehmer in dieser künftigen eleganten, geschmackvollen und nachhaltigen Modehauptstadt des Nahen Ostens verbessern werden. Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Premierminister und Herrscher von Dubai, hat mit seiner visionären Führung das Emirat zu der gefragten Stadt gemacht, die es heute ist. Wir sind stolz darauf, mit unserer bislang größten Wohnanlage Azizi Milan einen Beitrag dazu leisten zu können, diese Nachfrage zu bedienen."

Azizi Milan ist inspiriert vom reichen kulturellen Erbe Mailands. Die imposanten Bögen und Designelemente tragen sowohl zur Ästhetik als auch zur Funktionalität bei. Die Wohnanlage verkörpert italienische Raffinesse und lädt zukünftige Eigentümer dazu ein, in einen Lebensstil einzutauchen, der das intensive Erleben des Alltags ermöglicht und die Schönheit der kleinen Momente und einfachen Freuden des Lebens würdigt. Azizi Milan ist auf dem besten Weg, die Modehauptstadt der Region zu werden, mit einem einzigartigen Netz aus Modemeilen für Fußgänger, die jeweils einem bestimmten Modesegment wie Parfümerie, Kosmetik, Taschen oder Kleidung gewidmet sind. Mit zahlreichen High-Fashion-Marken und Boutiquen sowie vielen Cafés, gehobenen Restaurants und Nachtlokalen wird Azizi A ein Magnet für alle sein, die das pulsierende Nachtleben der Stadt genießen möchten, ebenso wie für die Teilnehmer der internationalen, renommierten Modenschauen und sonstigen hochkarätigen Veranstaltungen, die dort stattfinden werden.

Leitgedanke der gesamten Umsetzung dieser modernen CO2-neutralen Wohnanlage ist Nachhaltigkeit. Um die Emissionen zu kompensieren, wird Azizi das wegweisende Mangroven-Kohlenstoffprojekt sowie globale Wald- und Solarentwicklungsprojekte unterstützen, die durch VERRA und den Gold Standard zertifiziert sind. Neben einer großen Zahl von umweltfreundlichen Baupraktiken wird jedes einzelne Gebäude über einen eigenen, malerisch angelegten Dachgarten verfügen. Alle Dächer sowie alle Podeste und eine Vielzahl von Sonderflächen rund um die Wohngebäude werden mit exotischen Bäumen und Blumen bepflanzt. Die Infinity-Pools werden von üppiger, sorgfältig gepflegter Vegetation umsäumt sein. Aus den Panoramaaufzügen architektonische Meisterleistungen in jedem einzelnen Gebäude genießen Bewohner und Besucher einen Rundumblick auf die beeindruckende Natur der Anlage, die zahlreichen Springbrunnen und Wasserspiele sowie die vielfältigen Sportplätze und Einrichtungen, die den Alltag bereichern und ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit fördern.

Azizi Milan ist ein dynamischer, unabhängiger Rückzugsort mit Wohnprojekten, einem ausgedehnten Einkaufszentrum, Luxushotels, Einkaufsvierteln, Büroräumen und allen wichtigen Angeboten wie Schulen, Kinderbetreuung, Moscheen, Wellnesseinrichtungen und Parks. Die höchsten Gebäude der nördlichen Skyline werden bis zu 70 Stockwerke emporragen, während niedrige bis mittelhohe Gebäude mit 25 bis 35 Stockwerken den zentralen Bereich des Bauvorhabens bilden und einen fließenden Übergang in eine ruhigere, beschaulichere Wohnatmosphäre gestalten.

Azizi Milan liegt verkehrsgünstig an der berühmten Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) einer der wichtigsten Verkehrsadern der Vereinigten Arabischen Emirate, die Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman und Ras Al Khaimah verbindet. Die Attraktivität des Standorts wird außerdem durch die Nähe zur künftigen U-Bahn-Station der Blue Line erhöht, die weniger als fünf Gehminuten entfernt liegt.

