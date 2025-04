DJ XETRA-SCHLUSS/Entspannungssignale Richtung China lösen DAX-Rally aus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit massiven Kursaufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 3,1 Prozent auf 21.962 Punkte, im Tageshoch notierte der Index bei 22.044 Punkten. Es gab gleich mehrere Gründe für die Rally. Laut dem Wall Street Journal erwägt die US-Regierung eine Senkung der China-Importzölle. Aus dem US-Handelsministerium kamen bereits am Vortag Aussagen, Washington setze auf eine Einigung im Handelsstreit mit China.

"Damit dürfen die Börsianer hoffen, dass sich die schlimmsten Befürchtungen zu einem Handelskrieg nicht bewahrheiten", so QC Partners. Analyst Thomas Altmann verwies auch darauf, dass US-Präsident Donald Trump nun doch keine Pläne zur Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell haben soll. Eine unabhängige Fed unter Powell gilt als einer der wichtigsten Garanten für die Stabilität an den Finanzmärkten. Schwächere europäische Einkaufsmanagerindizes spielten in dem Umfeld keine Rolle.

Für gute Stimmung sorgte auch das Zahlenwerk von SAP zum ersten Quartal, welches die Aktie um 10,6 Prozent nach oben trieb. Dieses hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Zwar hat das Cloudgeschäft die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Die operative Marge hat die Prognosen aber deutlich geschlagen, und der Gewinn je Aktie ist deshalb mit 1,44 Euro auch klar besser ausgefallen als die erwarteten 1,29 Euro. Verglichen mit dem ersten Quartal des vergangenen Jahres nahm der Gewinn je Aktie sogar um 78 Prozent zu. Die Prognose hat SAP bekräftigt.

Defensive Titel aus dem Versorger- und Telekomsektor wurden in dem Umfeld gemieden. Eon büßten 2,4 Prozent ein und RWE 1,6 Prozent. Vonovia verloren 1,3 Prozent und LEG Immobilien 2,3 Prozent. Zu den Verlierern gehörten auch Verteidigungsaktien mit den sich konkretisierenden Gesprächen für eine Lösung des Ukrainekonflikts. Rheinmetall büßten 3 Prozent ein, für Hensoldt ging es 3,8 Prozent nach unten.

Delivery Hero zogen dagegen um 5,4 Prozent an, das Unternehmen zieht sich aus Thailand zurück und will sich stattdessen auf lukrativere Märkte in Asien konzentrieren.

=== DAX 21.961,97 +3,1% +7,0% DAX-Future 22.126,00 +2,4% +5,4% XDAX 21.963,49 +2,4% +8,1% MDAX 27.663,22 +1,4% +6,6% TecDAX 3.541,87 +3,5% +0,2% SDAX 15.371,19 +1,8% +10,2% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,38 -55 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

April 23, 2025 11:50 ET (15:50 GMT)

