Vancouver, Bc, und Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) -Antragsverfahren zur behördlichen Zulassung von SpayVac für Wildpferde und frei lebende Hirschpopulationen läuftBioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys") und SpayVac for Wildlife, Inc. freuen sich, gemeinsam die Erweiterung der Anwendungsbereiche der aktuellen Lizenzvereinbarung um die kommerzielle Aquakultur sowie den Markt für Zuchtfische bekannt zu geben. Mit dieser Erweiterung der Anwendungsbereiche umfasst der Markt für SpayVac-for-Wildlife nun auch Impfstoffe zur Geburtenkontrolle ohne Booster für die Aquakultur sowie für übermäßig vermehrte wilde/verwilderte/invasive Tiere und ausgewählte Nutz- und Haustiere, was das globale Umsatzpotenzial von SpayVac erheblich steigert.Der weltweite Markt für gezüchteten Atlantischen Lachs und Regenbogenforellen stellt für SpayVac eine bedeutende kommerzielle Chance dar. Laut Seafish, einer britischen Behörde zur Förderung der Aquakulturindustrie, beläuft sich die jährliche Fangmenge dieser beiden Arten auf insgesamt etwa 3,28 Millionen metrische Tonnen, was schätzungsweise 800 Millionen einzelnen Fischen entspricht. Thomas D'Orazio, Geschäftsführer von SpayVac-for-Wildlife, erklärt: "Dies stellt einen bedeutenden Markt für die Verhütungsimpfstoffe von SpayVac dar, die als Alternative zur Triploidie entwickelt werden - einer Form der Genmanipulation, die häufig in der Aquakultur eingesetzt wird, um Sterilität zu induzieren. Mit nur einer einzigen Dosis bietet der immunologische Ansatz von SpayVac den Produzenten eine skalierbare und kostengünstige Lösung für die Fortpflanzungskontrolle bei Zuchtfischen und eröffnet damit bedeutende Absatzmöglichkeiten für Impfstoffe im globalen Aquakultursektor." Erste Proof-of-Concept-Versuche in der Aquakultur sind bereits in vollem Gange, und das Programm ist nun in die zweite Entwicklungsphase eingetreten, in der der Schwerpunkt auf der Optimierung des Zeitpunkts der Injektion innerhalb des Lebenszyklus der Fische liegt.SpayVac-Impfstoffe bieten einen neuen und bahnbrechenden Ansatz zur Immunsterilisation, der Tiere mit einer einzigen Dosis unfruchtbar macht. Diese Methode ist einfach und wirtschaftlich. Das Herzstück der Technologie von SpayVac ist eine patentierte, auf Liposomen basierende Verabreichungsplattform, die von BioVaxys entwickelt und an SpayVac lizenziert wurde und darauf ausgelegt ist, lang anhaltende, gezielte Immunantworten zu erzeugen. Diese Liposomen bestehen aus natürlich vorkommenden Phospholipiden, kapseln das Antigen ein und verbessern die Reaktion des Immunsystems auf die Impfung. Verschiedene Antigene zielen auf unterschiedliche Stellen im Fortpflanzungssystem ab. Beispielsweise blockieren Zona Pellucida (pZP)-Antikörper aus Schweinen die Bindung von Spermien an die Eizellen der Weibchen. pZP-Impfstoffe haben sich bei einer Vielzahl von Tierarten, darunter Pferde und Hirsche, als sicher und wirksam erwiesen.Mehrere klinische Studien haben die Wirksamkeit von SpayVac-pZP als einmalige, lang anhaltende (4-10 Jahre) immunologische Verhütungsmethode bei verschiedenen Tieren wie Robben, Wildpferden und mehreren Hirscharten nachgewiesen.1 Studien mit Zuchtforellen, Makaken sowie afrikanischen und asiatischen Elefanten werden derzeit durchgeführt.Aufgrund der Ergebnisse mehrerer Studien an Hirschen und Pferden hat SpayVac den Zulassungsprozess für sein erstes Produkt für Wildpferde und frei lebende Hirsche eingeleitet. Als potenzieller Hauptkunde für die Kontrolle frei lebender Wildpferde und Wildesel fungiert das US-amerikanische Bureau of Land Management (BLM). Das BLM unterstützt eine laufende Studie an Wildpferden, um festzustellen, ob es Unterschiede in der Wirksamkeit der immunologischen Empfängnisverhütung je nach Injektionsstelle gibt. "Erste Ergebnisse auf Basis von Antikörpertitern und Östruszyklen deuten darauf hin, dass Stuten, die im Nacken geimpft wurden, eine stärkere Immunantwort zeigen als Stuten, die im Hinterteil geimpft wurden", erklärte Dr. Ursula Bechert, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei SpayVac for Wildlife, Inc. "Wir haben gerade das dritte Jahr dieser fünfjährigen Studie begonnen und gehen aufgrund der anhaltend positiven Ergebnisse davon aus, dass das BLM SpayVac in Zukunft für das Management der Wildpferde- und Wildeselpopulationen im Westen der USA einsetzen wird", fügte sie hinzu.Wildpferde auf öffentlichen Flächen werden vom BLM und dem US-Forstdienst geschützt und überwacht. Da es nur wenige einheimische Raubtiere gibt, wächst der Pferdebestand jährlich um 15-20 %. Eine große Anzahl von Pferden kann die Böden verdichten, die Erosion verstärken, die Pflanzendecke verringern und sich negativ auf andere Arten wie Vögel, Amphibien, Reptilien und andere Säugetiere auswirken. Das BLM verwaltet die Pferde, indem es sie zur langfristigen Haltung oder Adoption aus dem Gebiet entfernt und die Fruchtbarkeit der Stuten kontrolliert, die wieder in das Gebiet entlassen werden. Die angemessene Bestandsgröße (Appropriate Management Level, AML) für Pferde beträgt 22.637 Tiere; jedoch schätzt das BLM, dass sich im März 2025 etwa 53.797 Pferde in diesem Gebiet aufhalten. Im Januar 2025 wurden 65.062 Pferde als in Off-Range-Koppeln und Weiden gehalten gemeldet, und die langfristigen Unterhaltskosten für Pferde und Esel machten 66 % des Gesamtbudgets (153 Millionen US-Dollar) im Geschäftsjahr 2024 aus. 2 Noch bedeutender ist, dass das Landwirtschaftsministerium der Navajo Nation im Jahr 2024 schätzte, dass sich auf ihrem Stammesgebiet, das sich über den Nordosten von Arizona, den Nordwesten von New Mexico und Teile des Südostens von Utah erstreckt, etwa 100.000 Wildpferde befanden.3Die Herausforderung, Wildpferdepopulationen zu verwalten, ist nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. In Australien breitet sich die Population wildlebender Pferde über die Australischen Alpen, den Kosciuszko-Nationalpark, Teile von Queensland, das Northern Territory und Westaustralien aus. Schätzungen zufolge gibt es in Australien bis zu 400.000 Wildpferde, und ihre Zahl steigt jährlich um durchschnittlich 18 %.4Mit seiner Einzeldosis und langen Wirkungsdauer verspricht SpayVac eine bahnbrechende Neuerung in der immunologischen Empfängnisverhütung zu werden. Aktuelle pZP-basierte immunologische Verhütungsmittel wie ZonaStat erfordern eine Auffrischungsimpfung 3-4 Wochen nach der ersten Impfung und anschließend jährliche Auffrischungsimpfungen, um die empfängnisverhütende Wirksamkeit aufrechtzuerhalten. Die Reduzierung der Population wildlebender Pferde durch die Entfernung von Hengsten in Verbindung mit einer einmaligen Impfung mit einem mehrjährigen Impfstoff wie SpayVac wird schnell und effizient zu einer Verringerung der Population führen und diese auf einem angemessenen Niveau halten."Wir sind überaus zufrieden und begeistert von den Fortschritten, die SpayVac-for-Wildlife erzielt hat", erklärt Kenneth Kovan, Präsident und Betriebsleiter von BioVaxys. "Aufgrund des hervorragenden Profils der SpayVac-Impfstoffe und des Potenzials des US-Marktes für Wildpferde und Wildhirsche erwarten wir aus den Lizenzgebühren für den Verkauf von SpayVac solide Einnahmen. Angesichts der riesigen globalen Märkte für Pferde und Hirsche, beispielsweise in Australien, und der Expansion in die kommerzielle Aquakultur einschließlich des Marktes für Zuchtfische ist SpayVac gut positioniert, um sich zu einem bedeutenden Akteur im Bereich Tiergesundheit zu entwickeln."1. Bechert, U., und Fraker, M. 2018. Twenty years of SpayVac® research: potential implications for regulating feral horse and burro populations in the United States. Human-Wildlife Interactions 12(1):117-130.2. Abgerufen am 4. April 2025: https://www.blm.gov/programs/wild-horse-and-burro/about-the-program/program-data.3. Zugriff am 16. April 2025: https://www.biovaxys.com/newsroom/4. Zugriff am 16. April 2025: https://invasives.org.au/?s=feral+horses.Informationen zur BioVaxys Technology Corp.BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der klinischen Phase, das sich dem Ziel verschrieben hat, die Lebensqualität von Patienten durch neuartige Immuntherapien zu verbessern. Diese Therapien bauen auf seiner DPX-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix© "Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform auf, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung für Nahrungsmittelallergien und andere immunologische Krankheiten zu behandeln. Durch einen differenzierten und einzigartigen Wirkmechanismus gibt die DPX-Plattform dem Immunsystem Anweisungen, um eine spezifische, robuste und anhaltende Immunantwort zu erzeugen. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S (MVP-S) auf Basis der DPX-Plattform, das sich in der klinischen Phase IIB für fortgeschrittenes rezidiviertes/refraktäres diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (Diffuse Large B Cell Lymphoma, DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet. MVP-S liefert antigene Peptide von Survivin, einem allgemein anerkannten Krebsantigen, das bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen häufig übermäßig exprimiert wird, und liefert außerdem einen Aktivator des angeborenen Immunsystems und ein universelles CD4-T-Zell-Helfer-Peptid. MVP-S wurde gut vertragen und hat bei mehreren Krebsindikationen einen definierten klinischen Nutzen sowie die Aktivierung einer gezielten und anhaltenden, Survivin-spezifischen Anti-Tumor-Immunantwort gezeigt. BioVaxys entwickelt außerdem DPX+SurMAGE, eine dual zielgerichtete Immuntherapie, die antigene Peptide für die Krebsproteine Survivin und MAGE-A9 kombiniert, um gleichzeitig Immunreaktionen auf diese beiden unterschiedlichen Krebsantigene auszulösen, DPX-RSV für das Respiratorische Synzytial-Virus und DPX+rPA zur Vorbeugung von Erdnussallergien sowie mehrere virale Impfstoffe. BioVaxys hat seine patentierte Liposomen-basierte Verabreichungsplattform an Zoetis, Inc. und SpayVac-for-Wildlife, Inc. für ausgewählte Anwendungen im Bereich Tiergesundheit lizenziert.Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel"BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB), und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biovaxys.com und folgen Sie uns auf X und LinkedIn.IM NAMEN DES VORSTANDSUnterschrift "James Passin"James Passin, Chief Executive OfficerTelefon: +1 740 358 0555Informationen zu SpayVac-for-WildlifeSpayVac for Wildlife, Inc. (https://spayvac.com/) mit Sitz in Madison, Wisconsin, entwickelt humane Impfstoffe zur Fruchtbarkeitskontrolle für Tiere. Die empfängnisverhütenden Impfstoffe von SpayVac sind bei einer Vielzahl von Tierarten mit nur einer einzigen Injektion mehrere Jahre lang wirksam. SpayVac ist eine Kombination aus einem Wirkstoff, der in einem proprietären Lipid-Nanopartikel eingekapselt ist. Bei Fragen zu dieser Studie oder zu SpayVac im Allgemeinen senden Sie bitte eine E-Mail an contact@spayvac.com. 