Berlin (ots) -Die Gesamtinteressenvertretung (GIV) der Insassen JVA Tegel kritisiert in einem offenen Brief an Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU), der der in Berlin erscheinenden Tageszeitung nd.DerTag vorliegt, die massiven Kürzungen beim Gefängnistheater aufBruch. Das Projekt, dessen Etat um 70 Prozent (142.000 Euro) reduziert worden ist, gilt als wichtiges Instrument der Resozialisierung von Insassen.Laut Produktionsleiterin Sibylle Arndt entwickeln Teilnehmer soziale Kompetenzen, lernen Frustrationstoleranz und Selbstdisziplin. GIV-Sprecher Andreas Greiner, selbst Insasse, betont, dass die Theaterarbeit zur Aufarbeitung krimineller Verhaltensmuster beiträgt und den Opferschutz fördert. Ein Bündnis von 150 Personen fordert die Rücknahme der Kürzungen. Zu den Unterzeichnenden gehören unter anderem der ehemalige Leiter der JVA Tegel, Ralph Adam sowie Oliver Reese, Intendant am Berliner Ensemble und Berlins ehemaliger Staatssekretär für Justiz Christoph Flügge.Die aktuelle Justizverwaltung bezeichnet die Maßnahmen als "schmerzhaft", hält sie aber angesichts der Haushaltslage für notwendig.