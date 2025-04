Duolingo: Morgan Stanley sorgt für Freudensprung!

Geht die bullische Reise noch weiter?

Rückblick

Duolingo ist eine bekannte Sprachlern-App. Das Ziel des Unternehmens ist es, die beste Bildung anzubieten und diese auch jedem zugänglich zu machen. Nachdem die Aktie im Februar auf 441 USD angestiegen war, übernahmen die Bären das Ruder. Auf den Ersteinschlag folgte ein Down-GAP nach den Quartalszahlen, und die Kurse fielen bis März auf 263 USD. Nach einer Erholungsbewegung bildete sich bei 341 USD ein Widerstand aus. Mit einem GAP-Up wurde diese Hürde gerade überwunden.

Duolingo-Aktie: Chart vom 23.04.2025, Kürzel: DUOL, Kurs: 370.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Duolingo-Aktie hat die Widerstandslinie von 341 USD übersprungen und die Kurslücke aus dem Februar geschlossen. Bleiben die Bullen am Ball, ließe sich die Kerze vom 23.04. als Trigger verwenden. Das nächste Kursziel liegt bei rund 410 USD. Intraday wäre vor einem Positionsaufbau sicherlich noch Feintuning notwendig.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unter der Trigger-Kerze wären ein Zeichen nachlassender Dynamik. Ein rascher Kursrücksetzer bis zum Unterstützungsbereich bei 341 USD würde damit wahrscheinlicher. Stark volatile Ausschläge sind an der Börse in diesen Zeiten an der Tagesordnung und können das Setup in Kürze negieren.

Meinung

Dank KI kann Duolingo schnell neue Inhalte generieren.Das Konzept funktioniert und zieht sowohl das jüngere als auch ältere Publikum an. Duolingos Nutzerbasis, die bei etwa 117 Millionen liegt, ist nur ein Bruchteil der weltweit auf 2 Milliarden geschätzten Sprachlernenden, so Morgan Stanley. Kürzlich eingeführte produktbezogene Abonnements sollen die Monetarisierungsstrategie des Unternehmens erheblich verbessern. Die Analysten raten in einer am 23.04.2025 veröffentlichten Studie zum "Übergewichten" der Aktie und sehen das Kursziel bei 435 USD. Mit dem Analystensupport im Rücken legte die Aktie einen Freudensprung auf das Parkett, was weitere Käufer anziehen könnte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 15.22 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 279.31 Mio. USD

Meine Meinung zu Duolingo ist neutral

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/analyst-ratings/morgan-stanley-stuft-duolingoaktie-auf-ubergewichten-mit-kursziel-von-435-usdollar-ein-93CH-2966029

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.