© Foto: Unsplash

Tech-Riese IBM wird nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen präsentieren. Wird die Aktie fallen oder steigen?International Business Machines (IBM) wird seinen Quartalsbericht am Mittwoch, den 23. April 2025, nach Börsenschluss veröffentlichen. Historische Daten zeigen, dass die IBM-Aktie tendenziell positiv auf Ergebnisveröffentlichungen reagiert. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete IBM in 60 Prozent der Fälle einen positiven Kursanstieg am Tag der Veröffentlichung, mit einer mittleren positiven Tagesrendite von 4,8 Prozent und einem maximalen Tagesgewinn von 13 Prozent. Für ereignisorientierte Trader kann das Verständnis solcher Muster einen Vorteil bieten - auch wenn die …