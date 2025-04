DJ Lagarde: Nettoeffekt der US-Zölle ohne EU-Gegenzölle disinflationär

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht eine gewisse Chance, dass die von den USA angedrohten höheren Einfuhrzölle zwar in den USA, aber nicht in Europa zu einer höheren Inflation führen werden. "Vor allem, wenn es keine von Europa beschlossenen Gegenmaßnahmen gibt, ist das Nettoinflationsergebnis für den Moment unsicher, aber es dürfte wohl eher disinflationär als inflationär sein", sagte Christine Lagarde in einem Interview mit der Washington Post. Lagarde zufolge könnte sich der Einfluss der Zölle auch mit der Zeit ändern.

Inflationsdämpfend wäre es, wenn China seine Exporte aus den USA nach Europa umleiten würde, inflationär würden die "sehr starken fiskalischen Maßnahmen Europas wirken", sagte Lagarde unter Verweis auf die Investitionsprogramme Deutschlands.

April 23, 2025 12:22 ET (16:22 GMT)

