(shareribs.com) London 23.04.2025 - Die Ölpreise tendieren am Mittwoch schwächer. Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche leicht gestiegen. Die OPEC+ will die Produktion erhöhen. Wie die Energy Information Administration heute mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 0,2 Millionen auf 443,1 Millionen Barrel gestiegen. Damit liegen die Lagerbestände um ...

