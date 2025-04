1,5 Billionen Dollar sind an einem einzigen Tag vom Markt verschwunden - die Kurse brechen ein, die Nervosität der Anleger wächst. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu. Tweets, Schlagzeilen, sogar kleinste Impulse reichen, um die Märkte in Bewegung zu versetzen. Doch genau in dieser Unsicherheit liegen viele Chancen versteckt.Denn viele Top-Unternehmen notieren derzeit deutlich unter ihrem fairen Wert - obwohl sich an ihren Fundamentaldaten nichts geändert hat. Wer jetzt ...

