Solana in der Elliott Wellen Analyse - kommt bald der Ausbruch über 167 US-Dollar?

Solana hat sich vom April-Tief aus mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung zurückgemeldet. Die Rallye könnte Teil einer fünften Welle im übergeordneten Aufwärtstrend sein - zumindest im sogenannten gelben Szenario. Alternativ wäre auch eine ABC-Struktur denkbar, bei der die aktuelle Bewegung eine B-Welle darstellt. In beiden Varianten läuft aktuell ein Fünf-Wellen-Muster nach oben, was kurzfristig auf weiteres Potenzial hindeutet.

Zyklusziel liegt lt. Elliott Wellen bei 395 US-Dollar, Quelle: "More Crypto Online" auf https://www.youtube.com

Aktuell arbeitet sich Solana langsam an die Marke von 167,50 US-Dollar heran - eine Zone, die bereits vor Wochen als wichtiger Widerstand definiert wurde. Sie fungiert nun als nächste Hürde. Im Zuge des Anstiegs wurde bereits das Ziel bei 152,80 erreicht. Es stellt das 61,8-Prozent-Ziel (Fibonacci) der Wellen 1 bis 3 dar, ein typisches Niveau für eine abschließende fünfte Welle - aber nicht deren Limit. Höhere Werte bleiben möglich, solange die Dynamik erhalten bleibt.

Kritische Marke bei 155 US-Dollar

Wichtig bleibt der Bereich um 155. Dort verläuft die 78,6-Prozent-Retracementlinie, die aus Sicht der aktuellen Wellenzählung nicht unterschritten werden sollte. Sollte ein Rücksetzer auftreten und oberhalb dieser Marke enden, könnte sich eine neue Aufwärtswelle anschließen - entweder in Form einer dritten Welle (gelb) oder der finalen C-Welle (weiß). Steigende Preise wären dann erneut im Bereich von 360 US-Dollar denkbar, sofern das Setup weiter aufrechterhalten wird.

Korrektur auf 74 oder Ausbruch auf 360 US-Dollar, Quelle: "More Crypto Online" auf https://www.youtube.com

Die Preisstruktur zeigt, dass Solana den Unterstützungsbereich bei jedem Anstieg mitzieht - derzeit liegt dieser zwischen 107,50 und 134,85 US-Dollar. Ein weiterer Sprung über 167,50 Dollar würde diesen Bereich entsprechend nach oben verschieben. Ein Rücksetzer wäre also nicht unbedingt negativ, solange zentrale Unterstützungsbereiche verteidigt werden. Die aktuelle Struktur bleibt bullish, solange Solana über 155 US-Dolalr bleibt. Auch das Sentiment wirkt freundlich - der Markt akzeptiert offenbar höhere Niveaus, während Trader auf neue Ausbrüche spekulieren.

Layer-2 auf Solana? Solaxy will es jetzt wissen

Die starke Aktivität rund um Solana - getrieben durch Meme-Coins und wachsendes Nutzerinteresse - legt technische Schwächen offen. Die hohe Geschwindigkeit reicht allein nicht, wenn Skalierbarkeit und Stabilität darunter leiden. Genau an diesem Punkt setzt das neue Projekt Solaxy an: Als erste Layer-2-Lösung auf Solana will es mit einem Rollup-Ansatz das Skalierungsproblem lösen.

Solaxy verarbeitet Transaktionen zunächst abseits des Solana-Mainnets. Erst nach der Bündelung fließen sie zurück auf Layer-1. Dieses Prinzip erinnert an Ethereum-Rollups und soll nun auch im Solana-Ökosystem funktionieren - mit einem Transaktionsziel von 10.000 TPS.

Besonders spannend: Solaxy ist mit der Solana Virtual Machine kompatibel, erlaubt aber auch Brücken zu Ethereum. So entsteht eine Art Multi-Chain-Lösung für Entwickler, die flexibel zwischen beiden Welten agieren möchten. Gleichzeitig verbessert das Projekt die Kapitalbewegung zwischen beiden Netzwerken.

Der native $SOLX-Token befindet sich aktuell im Presale, wo er auf der offiziellen Website gekauft werden kann. Neben dem Kauf ist direktes Staking möglich - mit bis zu 129 Prozent jährlicher Rendite (variabel je nach Tokenanzahl). Bislang wurden rund 31 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Tokenpreis steigt mit jeder Phase - frühe Beteiligung könnte sich also lohnen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.