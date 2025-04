Köln. (ots) -Die Vorsitzende NRW-SPD, Sarah Philipp, hat ihre Partei davor gewarnt, den Dauerstreit in der Ampel-Koalition in einer gemeinsamen der Regierung mit der CDU fortzusetzen. "Das darf nicht passieren", sagte Philipp dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe). "Die Leute sind den Streit satt, der am Ende allen demokratischen Parteien schadet", fügte die Politikerin aus Duisburg hinzu. "Mir ist klar, dass es mit Friedrich Merz durchaus auch hakelig werden kann", betonte Philipp. "Aber alle müssen sich jetzt am Riemen reißen und Lösungen liefern", sagte die Parteivorsitzende.Nach dem mageren Ergebnis von 16,4 Prozent bei der Bundestagswahl glaubt Philipp nicht daran, dass die Oppositionsrolle für einen Neustart besser gewesen wäre. "Wir haben ja nach 2017 in Düsseldorf gesehen, dass der Wechsel von der Regierung in die Opposition nicht automatisch zum Erfolgsmodell wird", sagte die Parteivorsitzende. Der Regierungseintritt der SPD dürfe die Wahlanalyse nicht überdecken. "Beim Thema Migration, das vielen Wählern wichtig war, hat man uns nicht zugetraut, die Probleme lösen zu können. Da müssen wir jetzt liefern", sagte die SPD-Landeschefin.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6018573