EZB/Knot mahnt zu fiskalischer Verantwortung auch bei höheren Rüstungsausgaben

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Übereinkunft, dass Europa seine Militärausgaben hochfährt, ist nach Ansicht von EZB-Direktoriumsmitglied Klaas Knot keine Entschuldigung für Regierungen, ihre fiskalische Verantwortung zu vernachlässigen.

"Ein vorübergehender Anstieg der Staatsverschuldung kann unvermeidlich sein", sagte Knot am Peterson Institute for International Economics in Washington D.C. am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). "Gleichzeitig sollten wir vermeiden, dass die Schulden nach jeder Krise immer weiter ansteigen". Hintergrund ist, dass die europäischen Regierungen in den vergangenen Monaten einen Konsens über die Notwendigkeit eines größeren steuerlichen Beitrags zur Verteidigung erreichten, weil sie Washington als einen zunehmend unzuverlässigen Verbündeten ansehen.

Die Emission von Schuldtiteln auf EU-Ebene, wie sie die EU zur Abmilderung des wirtschaftlichen Schocks der globalen Pandemie zu Beginn des Jahrzehnts vereinbart habe, wäre eine Möglichkeit, die europäische Einheit zu demonstrieren und gleichzeitig die Verteidigungsausgaben zu finanzieren, sagte Knot. Dies würde die EU auch für Investoren von außerhalb attraktiver machen.

Eine höhere Verschuldung auf EU-Ebene sollte jedoch mittelfristig mit einer niedrigeren Verschuldung der nationalen Regierungen einhergehen, so Knot, der der niederländischen Zentralbank vorsteht. "Es ist kein Weg, um die Notwendigkeit zur Kontrolle der öffentlichen Finanzen zu umgehen", sagte er.

Die EU-Obergrenze von 3 Prozent für die Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten sollte nicht dauerhaft angehoben werden. "Eine Erhöhung der Obergrenze sollte zeitlich und vom Umfang her begrenzt sein", sagte er und weiter: "Das heißt, nur für die Verteidigungsausgaben."

