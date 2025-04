Bitcoin über 93.000 USD: Microcap BTC Bull Token als Nächstes?

Bitcoin konnte am heutigen Tage wieder mithilfe der Bullen die Marke von 93.000 USD überschreiten, was ein Niveau ist, das zuletzt im Januar dieses Jahres erreicht wurde. Angesichts des aktuellen Momentums könnte er schon bald die 100.000 USD und dann das vorherige Allzeithoch von 109.000 USD überschreiten.

Durch Bitcoins Annäherung auf sechsstellige Niveaus können auch die Anleger des Microcap-Bitcoin-Narrativ-Investments von BTC Bull Token bald profitieren. Denn somit werden für sie unterschiedliche Belohnungen freigeschaltet, wobei auf diese Weise außerdem eine hohe Korrelation zu BTC selbst erreicht wird.

Die Belohnungen beinhalten unter anderem AirDrops in echten Bitcoins, die bei neuen Preisrekorden von BTC freigeschaltet werden. Zudem hat er eine niedrige Bewertung, welche ihn mit einem gehebelten Investment für den Bitcoin-Narrativ, jedoch mit zusätzlichen Belohnungsmechanismen und daher auch Renditepotenzial vergleichbar macht - wie die Strategy-Aktie.

In der aktuellen Phase können die $BTCBULL-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,002475 USD gekauft werden. Dieser wird allerdings nur noch für weniger als 19 Stunden verfügbar sein, sodass für Interessierte die Zeit davonläuft.

Bitcoin wird wieder von den Bullen über 93.000 USD getrieben

Zuletzt ist Bitcoin noch auf einen Preis von 74.000 USD gefallen, was insbesondere auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zurückzuführen ist. Die Hoffnung der Anleger ist nun allerdings durch die letzten Annäherungen mit Aussicht auf moderatere Zölle wieder zurückgekommen. Somit kam es zu einem Short-Squeeze.

Da dies basierend auf den Kursreaktionen einer der belastendsten Punkte für die Anleger war, vornehmlich für den Aktienmarkt, könnte jetzt schon wieder der Bullenmarkt eingeleitet werden. Dies würde sich dann primär bei den volatileren Kryptowährungen positiv bemerkbar machen.

Schon jetzt wurden wieder die ersten Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs in Höhe von 380 Mio. USD verzeichnet, was der höchste Betrag seit dem 30. Januar ist. Die höchsten Zugewinne verzeichnete der ETF von Ark Invest mit 116 Mio. USD gefolgt von Fideltity mit 87 Mio. USD und von BlackRock mit 41 Mio. USD.

Die Halter von Short-Positionen sind hingegen diejenigen, welche jetzt zahlen müssen. Dabei handelt es sich um ein klassisches Szenario eines Short Squeezes, durch welchen die Preise noch weiter in die Höhe getrieben werden, da sie aufgrund steigender Verluste zur Auflösung der Position und somit zum Nachkauf bewegt werden.

Aber auch die Schwäche des US-Dollars wirkt sich tendenziell positiv auf den Bitcoin-Preis aus, wobei der Dollarindex zuletzt ein Dreijahrestief ausgebildet hat. Somit wurden die Liquiditätsflüsse in BTC wiederum verstärkt, da dieser als Inflationsschutz und digitales Gold angesehen wird.

Eine weitere bullische Nachricht ist die Vereidigung des kryptofreundlichen, neuen SEC-Vorsitzenden Paul Attkins, welche am 21. April erfolgte. Dieser möchte sich unter anderem für eine klarere Regulierung der digitalen Assets einsetzen, da sich die Unklarheit in der Vergangenheit hemmend auf die Adoption ausgewirkt hat. Somit könnte es sich um einen wichtigen Wendepunkt der Kryptoindustrie handeln.

Allerdings sind es nicht nur die digitalen Assets, welche von diesem Umfeld profitieren. Ebenso werden andere Risikoanlagen wieder verstärkt von den Investoren in das Portfolio genommen. So hat Gold unter anderem durch die anhaltende Kritik von Trump gegenüber den Notenbankvorsitzenden ein neues Allzeithoch erreicht.

Der Aktienmarkt konnte sich hingegen durch die Annäherung der beiden rivalisierenden Weltmächte wieder deutlich erholen. So sind die US-Aktienindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 alle mehr als 1 % gestiegen. Ein Faktor war dabei der Rückgang der Zinsen der US-Staatsanleihen.

Nun bleibt allerdings die Frage, ob die Rally von Dauer sein wird, oder es sich dabei nur um einen strategischen Zug handelt, um temporär die Märkte zu stabilisieren. Allerdings herrscht auch weiterhin die Pause der Zölle für 78 Tage. Ob in dieser Zeit schon alles geklärt werden kann, wird sich noch zeigen müssen.

Derweilen übt Donald Trump Druck auf den Notenbankvorsitzenden aus, damit dieser die Zinsen senkt, um auf den Rückgang des Wirtschaftswachstums zu reagieren. Zudem verwies er ihn auf den Rückgang der Inflationsrate und ermahnte ihn, dass er nicht wieder zu spät reagiert. Daher könnte es bald schon zu einer lockeren Geldpolitik kommen, wobei sich außerdem die Expansion der globalen Geldmenge M2 positiv auswirkt.

Nicht vergessen werden sollte die Abkopplung von Bitcoin von den Aktienmärkten, obwohl eigentlich eine hohe Korrelation vorherrscht. Dabei konnten die Kryptowährungen sogar steigen, während diese Verluste erlitten haben. Bei Bitcoins Rally können die Inhaber des BTC Bull Token sogar überdurchschnittliche Gewinne erzielen.

Mit BTC Bull Token kann der Bitcoin-Narrativ lukrativer werden

Bei dem BTC Bull Token profitieren die Investoren nicht nur von der positiven Korrelation mit Bitcoin, welche durch das besondere Tokendesign sogar noch einmal verstärkt wird. Denn darüber hinaus werden mit jedem Meilenstein weitere Belohnungen ausgeschüttet, welche es bei anderen Bitcoin-Narrativ-investments nicht gibt.

Dies sind vor allem auf die Bitcoin-AirDrops, welche bei neuen Preisrekorden von BTC ausgeschüttet werden. Erstmalig wird dies bei einem Preis von 150.000 USD geschehen und dann alle 50.000 USD erneut durchgeführt. Dies entspricht somit 200.000, 250.000, 300.000 USD und so weiter. Die Höhe des AirDrops hängt von der gehaltenen Anzahl von $BTCBULL und dem Bitcoin-Preis ab, wobei höhere Kurse höheren Belohnungen entsprechen.

Außerdem kommen ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD die Burnings hinzu, die das Angebot verknappen und auf diese Weise den Kurs von $BTCBULL fördern. Wie auch die AirDrops wird dieser Mechanismus alle 50.000 USD wiederholt.

Daher stellt der BTC Bull Token auch deutlich mehr als nur ein Memecoin-Investment für den Bitcoin-Narrativ mit hoher Korrelation und größerem Steigerungspotenzial dar, sondern ebenso um einen Token mit unterschiedlichen Belohnungsmechanismen, welche das Gewinnpotenzial noch einmal deutlich steigern.

ICO von BTC Bull Token unmittelbar vor 5 Mio. USD

Mittlerweile hat das Fundraising von BTC Bull Token über 4,9 Mio. USD eingenommen und bewegt sich auf den wichtigen Meilenstein von 5 Mio. USD zu. Der aktuelle Preis von 0,002475 USD wird der Niedrigste verfügbare sein, da schon in weniger als 17 Stunden eine neue Preiserhöhung durchgeführt wird.

Zudem zeigen die $BTCBULL-Investoren ein längerfristiges Vertrauen, was möglicherweise auf die größere Sicherheit durch die Kopplung an Bitcoin zurückzuführen ist. Daher wurden auch schon mehr als 1,26 Mrd. Coins in den Staking-Pool eingezahlt, um ein passives Einkommen in Höhe von 83 % pro Jahr zu erhalten. Durch ein jetziges Einsetzen können zudem die späteren Bitcoin-Belohnungen erhöht werden.

Angesicht der Annäherung an die Marke von 5 Mio. USD und dem möglicherweise nahendem Bullenmarkt, nehmen die Gerüchte zu, dass der Vorverkauf schon bald beendet sein könnte und es sich bereits um das Finanzierungsziel handelt.

Für die Teilnahme am Presale öffnet man einfach die Website von BTC Bull Token und verbindet dann eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet. Danach kann man mit den Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte ebenso mit Fiatwährungen zahlen.

Eine der besten Lösungen für den Vorverkauf von BTC Bull Token stellt die Best Wallet dar, weil Sie mit dieser aufgrund der Multichain-Kompatibilität die passiven Bitcoin-Einkommen direkt an Ihre Adresse gesendet bekommen. Diese finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Indem Sie BTC Bull Token auf X und Telegram folgen, müssen Sie nicht riskieren, dass Sie wichtige Ankündigungen wie von neuen Börsenlistungen verpassen.

