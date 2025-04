News von Trading-Treff.de Erhebliche Gelände Gewinne verzeichnet nun die Aktie von Palantir. Das Unternehmen schaffte am Mittwoch im Rahmen einer allgemeinen Kurs-Erholung an den Börsen überhaupt einen Aufschlag in Höhe von 8,79 %. Das ist erstaunlich genug, denn die Aktie hat damit ihre Krise weitgehend überwunden. Der Kurs ist auf 89,48 € geklettert. Damit fehlen nur noch rund 10 % auf die Marke von 100 €, die vor allem aus Sicht der Charttechniker ...

