© Foto: Folker Hellmeyer - Netfonds AG

Die USA hätten mit einem Realzins von knapp zwei Prozent derzeit eine "dramatisch scharfe" Geldpolitik, warnt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, im Interview mit wallstreetONLINE TV.Diese restriktive Haltung der Fed gefährde die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der USA - und damit auch den globalen Dollarstatus. Gleichzeitig kritisiert der Ökonom Trumps öffentliche Angriffe auf Notenbankchef Jerome Powell scharf: "Das ist keine weise Politik", so Hellmeyer. Der US-Präsident untergrabe durch seine Kommunikation das Vertrauen in die amerikanischen Institutionen - mit fatalen Folgen: "Wir sehen es am Aktienmarkt, am Dollar und am Goldpreis." Gold habe jüngst neue Allzeithochs …