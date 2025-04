DJ Villeroy de Galhau (EZB): EZB dürfte Zinsen dieses Jahr noch weiter senken

Von Paul Hannon

DOW JONES -- Die Europäische Zentralbank (EZB) steht kurz davor, die Inflation wieder auf ihr Zielniveau zu bringen, und der Leitzins dürfte in diesem Jahr weiter gesenkt werden. Diese Ansicht vertritt der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau. Er sagte, die jüngste Verlangsamung des Lohnwachstums zeige, dass in der Eurozone "kein Inflationsrisiko" bestehe.

"Wir können jetzt fast sagen: 'Mission erfüllt'", so der Notenbanker beim Atlantic Council in Washington, D.C. "Es ist daher sowohl fair als auch angemessen, dass die Europäische Zentralbank im Vergleich zur Federal Reserve oder der Bank of England früher und schneller mit Zinssenkungen begonnen hat und wahrscheinlich in diesem Jahr noch weiter geht", fügte er hinzu.

Die Inflationsrate in der Eurozone war im März auf 2,2 Prozent zurückgegangen. Sie liegt damit knapp über dem Zielwert der Zentralbank von 2 Prozent. In der Vorwoche hatte die EZB ihren Leitzins zum siebten Mal seit Juni 2024 gesenkt, und zwar auf 2,25 Prozent. Die Fed senkte ihren Leitzins seit Juli dreimal auf zuletzt 4,25/4,50 Prozent.

Die von Präsident Trump angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union werde das Wirtschaftswachstum in der Eurozone in diesem Jahr wahrscheinlich um "mindestens" einen Viertelprozentpunkt verringern, so Villeroy. "Die Auswirkungen auf die Inflation sind noch ungewisser, könnten aber insgesamt eher negativ sein", sagte er weiter.

Die Ökonomen der EZB prognostizierten im März für 2025 ein Wachstum von 0,9 Prozent. Villeroy bemerkte nun, man gehe davon aus, dass die Eurozone eine Rezession vermeiden werde. Dies könnte jedoch für die USA aufgrund von Trumps Zöllen nicht zutreffen.

"Es könnte sogar zu einer Rezession in den USA kommen, was vor drei Monaten noch undenkbar war", warnte Villeroy und weiter: "Aber schlechte Nachrichten für die USA sind schlechte Nachrichten für alle, auch für Europa."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2025 15:06 ET (19:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.