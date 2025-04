Von Yubico gesponserte, von Jugendlichen geleitete Hackathons auf der ganzen Welt fördern die Zusammenarbeit, Innovation und praktische Erfahrung im Bereich der Cybersicherheit für die nächste Generation von Cyber-Führungskräften

In einer Zeit, die von zunehmenden Cyberbedrohungen geprägt ist, ist Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), der führende Anbieter von Sicherheitsschlüsseln für die Hardwareauthentifizierung, stolz darauf, die Zukunft von Führungskräften im Bereich Cybersicherheit zu stärken. Dazu hat das Unternehmen im Rahmen seines Programms Secure It Forward kürzlich über 20 von Jugendlichen geleitete Hackathons und Tech-Events mit YubiKeys ausgestattet.

Investitionen in von Jugendlichen geleitete Organisationen, die Hackathons veranstalten, sind ein wichtiger Schritt für Cybersicherheitsunternehmen, die sich für die Förderung der nächsten Generation von Sicherheitsexperten einsetzen. Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsbedrohungen sind diese Veranstaltungen besonders wichtig. Sie bieten jungen Innovatoren nicht nur praktische Erfahrungen im Umgang mit realen Cyber-Bedrohungen, sondern tragen auch dazu bei, Innovationen voranzutreiben, ethisches Hacken zu fördern und die weltweiten Bemühungen um die Sicherheit des Internets für Unternehmen, Einzelpersonen und Gemeinschaften gleichermaßen zu stärken.

"Angesichts der weltweit zunehmenden Cyberbedrohungen ist es wichtiger denn je, die nächste Generation von Führungskräften mit den Tools und der Unterstützung auszustatten, die sie für eine sichere Zukunft benötigen", sagte Ronnie Manning, Chief Brand Advocate bei Yubico. "Seit dem ersten Tag besteht unsere Mission bei Yubico darin, das Internet für alle sicherer zu machen nicht nur durch Innovation und die Weiterentwicklung offener Standards, sondern auch durch Investitionen in reale Erfahrungen für junge Menschen, damit sie in Sachen Cybersicherheit wachsen, lernen und führen können."

In den letzten 10 Monaten hat Yubico mit Stolz unter anderem folgende Organisationen rund um die Welt unterstützt:

BuildingBloCS Singapur

Future Computing USA

Hackclub Vidisha Indien

Hell Robotics Norwegen

MAS Hacks USA

Scrapyard Bristol Großbritannien

Scrapyard London Großbritannien

Scrapyard NoVA USA

Scrapyard Silicon Valley USA

Scrapyard Sydney Australien

Swedish National Hacking Team Schweden

Universität von Texas in Dallas USA

"Hackathons bieten Studenten die Möglichkeit, außerhalb des Hörsaals praktische Erfahrungen im Bereich Cybersicherheit zu sammeln", sagte Nick Donovan, Computer Security Group, UT Dallas. "Diese Veranstaltungen sind für Studenten von entscheidender Bedeutung. Veranstaltungen wie die TexSAW kehren den Standardansatz einiger Universitäten um, die eventuell keine praktische Cybersicherheitsausbildung haben. Diese Veranstaltungen bereiten Studenten auf den Start einer erfolgreichen Karriere in diesem Bereich vor."

Das 2021 offiziell ins Leben gerufene Programm "Secure it Forward" von Yubico stellt Sicherheitsschlüssel bereit, um den am stärksten gefährdeten Menschen zu helfen. Die Schlüssel werden an gemeinnützige Organisationen, Wahlkampfteams, Journalisten, Hackathons und humanitäre Helfer weltweit gespendet. Yubico hat bereits über 65.000 YubiKeys an Hunderte von Organisationen in über 20 Ländern gespendet, darunter: The Civil Rights Defenders, The Anti-Defamation League, Freedom of the Press und Defending Digital Campaigns.

Das Engagement von Yubico bei der Unterstützung gemeinnütziger Organisationen wie der Computer Security Group, UT Dallas, spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Stärkung des Cybersicherheits-Ökosystems wider, indem junge Talente gefördert und die Leidenschaft für Problemlösungen und Innovationen geweckt werden. Das Unternehmen unterstützt mehrere, über das ganze Jahr verteilte Jugend-Hackathon-Veranstaltungen, bei denen Schüler und Studenten praktische Erfahrungen beim Aufbau sicherer Systeme und bei der Bewältigung realer Herausforderungen in der Cybersicherheit sammeln können.

Weitere Informationen zum Secure it Forward-Programm von Yubico finden Sie hier.

Über Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO), der Erfinder des YubiKey, bietet den Goldstandard für Phishing-resistente Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) an, der Kontoübernahmen im Keim erstickt und sicheres Einloggen einfach und für jeden verfügbar macht. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 ist das Unternehmen führend bei der Entwicklung globaler Standards für den sicheren Zugang zu Computern, mobilen Geräten, Servern, Browsern und Internetkonten. Yubico ist ein Entwickler und Hauptbeitragender der offenen Authentifizierungsstandards FIDO2, WebAuthn und FIDO Universal 2nd Factor (U2F) und ein Pionier bei der Bereitstellung hardwarebasierter passwortloser Authentifizierung mit den sichersten Passkeys für Kunden in über 160 Ländern.

Die Lösungen von Yubico ermöglichen passwortlose Anmeldungen unter Verwendung der sichersten Form der Passkey-Technologie. YubiKeys funktionieren sofort nach dem Auspacken in Hunderten von Verbraucher- und Unternehmensanwendungen und -diensten und bieten starke Sicherheit mit einer schnellen und einfachen Erfahrung.

Im Rahmen seiner Mission, das Internet für alle sicherer zu machen, spendet Yubico YubiKeys an Organisationen, die gefährdeten Personen durch die philanthropische Initiative "Secure it Forward" helfen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm und Santa Clara, Kalifornien. Weitere Informationen zu Yubico finden Sie unter www.yubico.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250423971139/de/

Contacts:

Yubico Communications Team

press@yubico.com