Kryptos steigen und Wallets führend bei grenzüberschreitendem Zahlungsverkehr

Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr in den USA verlagert sich zunehmend in die digitale Welt, wobei mittlerweile schon 63 % der Verbraucher Wallets für internationale Transaktionen verwenden.

Selbst diejenigen, welche bisher noch nicht umgestiegen sind, könnten dies bald aufgrund der deutlich attraktiveren Konditionen tun, wie einer höheren Geschwindigkeit und niedrigeren Gebühren.

Für die Ausschöpfung der maximalen Vorteile des Web3 wird jedoch eine digitale Geldbörse benötigt. Dabei sind nicht nur eine hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren wichtig, sondern ebenso Sicherheit, Kontrolle und Nutzerfreundlichkeit, weshalb die Best Wallet darauf großen Wert legt.

Sie bietet den Nutzern eine Möglichkeit, um Kryptowährungen sicher zu verwahren und dabei die Kontrolle über ihr Vermögen zu behalten. Darüber hinaus hilfts sie mit fortschrittlichen Funktionen wie Preisvergleich und Staking, dass sie Anleger mehr aus ihren Investments machen können.

Zum aktuellen Zeitpunkt können die nativen $BEST-Coins für einen Preis in Höhe von 0,024825 USD gekauft werden. Dieser wird jedoch nur noch für weniger als zwei Stunden verfügbar sein, sodass nicht mehr viel Zeit verbleibt.

Krypto-Zahlungen nehmen zu, aber Sicherheitsbedenken verbleiben

Ein vor Kurzem von der Finanz-Plattform PYMNTS veröffentlichter Bericht zeigt auf, dass bei den US-Bürgern eine zunehmende Verlagerung hin zu digitalen Zahlungen zu verzeichnen ist. So ist unter anderem unter den Millennials und der Generation X die Akzeptanz besonders hoch, wobei rund 68 % und 70 % der Befragten digitale Geldbörsen verwenden.

Einer der am häufigsten genannten Gründe für eine künftige Nutzung derer, welche bisher noch keine Wallets verwenden, sind schnellere Transaktionen, eine größere Akzeptanz und eine einfache Nachverfolgbarkeit.

Bemerkenswert sind auch die 29,1 % der Nutzer, welche digitale Geldbörsen als Zahlungsmethode verwenden. Die Daten decken sich mit einer Erhebung von Bitget Wallet, laut der 46 % der Befragten eine Präferenz für Kryptowährungen haben. Dabei stellt der Hauptgrund die Schnelligkeit dar.

Allerdings gibt es Sicherheitsbedenken, welche der Massenadoption im Wege stehen. So zögern etwa noch immer die kleinen und mittleren Unternehmen, auf digitale Währungen umzusteigen. Denn von 37 % der Befragten wurden Sicherheitssorgen als einer der Gründe angegeben.

Diese Bedenken sind nicht unbegründet, da auch in diesem Jahr die Hacks weiterhin ein ernstes Thema darstellen. So ist es kürzlich bei ByBit zu dem größten Angriff in der Geschichte der Kryptoindustrie gekommen.

Für eine schnellere Adoption von digitalen Geldbörsen und Kryptowährungen, wird daher eine Wallet benötigt, welche auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt wurde sowie den nächsten Bullenmarkt bewältigen kann, der sich schon wieder abzeichnet.

Sicherheit ist für Best Wallet kein Problem, sondern ein Feature

Es gibt keine andere digitale Geldbörse, die sich den Herausforderungen der Sicherheit so wie die Best Wallet stellt, welches die am schnellsten wachsende Web3-Wallet der nächsten Generation ist.

Ein Kernelement dieser stellt die Sicherheit dar, wobei sie den Nutzern die vollständige Kontrolle über ihr Vermögen bietet, da sie im Unterschied zu zentralistischen Anbietern nicht von Dritten gehalten werden.

Zudem hat die Best Wallet die MPC-CMP-Technologie von Fireblocks integriert. Dabei handelt es sich um eine fortschrittliche Sicherheitstechnologie, welche die privaten Zugangsschlüssel in mehrere kleine, verschlüsselte Anteile aufspaltet.

Somit kann ein einzelner Ausfallpunkt verhindert werden, da selbst bei einer Kompromittierung eines Anteils der Rest des Schlüssels verschont bleibt. Auf diese Weise erhalten die Nutzer der Best Wallet eine deutlich höhere Sicherheit, ohne jedoch auf den hohen Komfort verzichten zu müssen.

Für eine noch sicherere und komfortablere Nutzung beinhaltet sie außerdem eine eigene DEX (dezentrale Kryptobörse), mit welcher die Anwender direkt innerhalb der App handeln können. Somit sind sie nicht auf Dritte wie zentrale Kryptobörsen angewiesen, was ebenso Transaktionskosten sparen kann.

Bald wird außerdem die eigene Best Card erscheinen, welches eine Debitkarte für die einfache Zahlung mit Kryptowährungen in der realen Welt ist. Somit bietet sie für all diejenigen, welche nicht nur mit dezentralen Anwendungen interagieren und Kryptos handeln wollen, einen großen Nutzen, einen erstklassigen Komfort und eine hohe Sicherheit.

Transaktionsleistung von Best Wallet wurde auf das aktuelle Marktumfeld ausgelegt

Zu dem schnellen und anhaltenden Nutzerwachstum der Best Wallet auf 250.000 aktive Anwender haben die Transaktionsmöglichkeiten beigetragen, welche auf das Tempo und den Druck des heutigen Marktes ausgerichtet wurden.

Die Kryptowährungen konnten zuletzt wieder an Stärke gewinnen, wobei Bitcoin wieder einen Preis jenseits von 93.000 USD erreichte. Dabei hat er zuletzt von der Zollpause und den Fortschritten der Verhandlungen mit China profitiert. Somit bewegt er sich wieder auf das Allzeithoch von 109.000 USD zu.

Für die Nutzer und Investoren von Kryptowährungen ist es wichtig, dass sie nicht nur eine Wallet haben, welche eine besonders hohe Sicherheit garantiert, sondern auch hohe Transaktionsvolumina ohne Verlangsamung verarbeiten kann.

All dies wird von der Best Wallet bereitgestellt, wobei die Inhaber des $BEST-Coins niedrigere Gebühren bei der Nutzung des $BEST-Coins erhalten. Dies ist ein Vorteil, welcher in das Ökosystem integriert wurde.

Die Best Wallet deckt mit mehr als 100 Fiatwährungen außerdem ein breites Spektrum an Möglichkeiten für den Umtausch mit Kryptowährungen. Zudem lassen sich über die Unterstützung von stakebaren Coins passive Einkommen erzielen.

Eine der besten Funktionen stellen hingegen die Presales dar, mit denen Investoren noch vor der Markteinführung günstig in Kryptowährungen investieren können. Hier wurden unter anderem Coins wie Pepe Unchained mit einem Kursplus von bis zu 700 % und Catplus mit 7.000 % vorgestellt. In einem Bereich, in dem das Timing besonders wichtig ist, verschafft Best Wallet einen Vorteil.

Discover new crypto projects before the hype hits!



Upcoming Tokens in Best Wallet lets you:



Find early-stage crypto projects

Learn key info before buying

Buy directly in-app, no third-party wallet connections needed



It's the easiest way to explore and access new… pic.twitter.com/iL09tzptzV - Best Wallet (@BestWalletHQ) April 8, 2025

So können Sie $BEST im Presale kaufen

Um alle Funktionen und Vorteile der Best Wallet zu erhalten, wird der eigene $BEST-Coin benötigt. Dieser wird über das ICO über die Website des Projektes angeboten. Um an diesem teilzunehmen, verbindet man eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet.

Danach können die $BEST-Token mit ETH und USDT oder Fiatwährungen gekauft werden. Zudem lassen sich diese schon beim Staking-Programm einsetzen, um ein passives Einkommen von 127 % pro Jahr zu erhalten.

Hilfreich ist auch die einfache Möglichkeit für das Importieren von bestehenden Assets über den Multichain-Zugang. So wurden die unterstützten Blockchains kürzlich auf Ethereum und Bitcoin erweitert. Bald sollen außerdem Base und Solana folgen.

Die zur führenden, grenzüberschreitenden Wallet aufstrebenden Best Wallet können Sie über Google Play und Apple App Store herunterladen. Zudem finden Sie sie in den sozialen Medien auf X, Telegram und Discord.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.