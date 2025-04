München (ots) -Schon wieder ein 0:7! Die nächste Aua-Pleite für die Kölner Haie gegen Berlin - Rekord-Heimniederlage in der Final-Historie der gesamten DEL. Tränen bei den rund 18.000 Haie-Fans - war das schon das letzte Heimspiel der Final-Serie? Die Eisbären führen nach 20:3 Toren aus 4 Partien jetzt 3:1, können am Freitag die Deutsche Meisterschaft verteidigen - ab 19 Uhr live und exklusiv bei MagentaSport. "Die sind so stark, da gibt's keine Schwächen. Die hören einfach nicht auf, gewinnen zu wollen. Berlin verschiebt seine Grenzen neu", bilanziert Experte Rick Goldmann.Kölns Trainer Kari Jalonen sah "viele Kleinigkeiten, die wir besser machen können. Ich glaube daran, dass wir das machen und in diese Arena noch einmal zurückkommen können." Seine Haie abschreiben, will er trotz einer immensen Berliner Dominanz nicht: "Berlin ist sofort da, wenn wir Fehler machen. So haben sie fast alle ihrer Tore gemacht. Unser Leben ist jetzt viel einfacher. Wir wissen, dass wir nur noch eine Patrone übrig haben."Marcel Noebels, ein Tor und ein Assist für Ty Ronnings nächste Rekordmarke (27 Spiele gescort, dabei 25 Treffer erzielt), war richtig glücklich, weil die Eisbären "sehr gut gespielt" haben. Aber, so Noebels: "Man darf nie eine Mannschaft unterschätzen, die jetzt mit dem Rücken zur Wand steht." Fix ist aber für Noebels: "Wir wollen das Ding vor den eigenen Fans holen." Das wäre am Freitag.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus dem DEL-Finale 4 - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Donnerstag läuft Testphase 3 für die DEB-Auswahl- ab 18.45 Uhr in Österreich. Die deutsche U18 startet ab 21 Uhr gegen Tschechien in die WM. Die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft fällt vielleicht am Freitag im Finale 5 - ab 19 Uhr exklusiv: Berlin gegen Köln. Alles live bei MagentaSport.DEL-Finale 4: Kölner Haie - Eisbären Berlin 0:7 (Stand Serie: 1:3)Köln startet mutig in die Partie und wird von den Eisbären im 1. Drittel zweimal klassisch ausgekontert. Die Berliner spielen ihre individuelle Klasse aus und schaffen es mit gnadenloser Effizienz, die zwischenzeitliche Kölner Hoffnung im Keim zu ersticken. Bei den Hauptstädtern überragen Blaine Byron mit einem Tor und einem Assist sowie der unaufhaltsame Ty Ronning. Mit seinem Treffer zum 0:5 punktet Ronning im 27. DEL-Spiel in Serie und egalisiert den internen Eisbären-Rekord von Nick Petersen aus dem Jahr 2018. Am Freitag (ab 19 Uhr live bei MagentaSport) erwartet die Berliner vor heimischer Kulisse ein Matchball-Spiel um den DEL-Titel.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dE0xY0FQeTdGUGIxTGFiMU5rSXFTYitaSytyZGVybzBaR2RDVzNIaHAxMD0=Lichter aus, Wunderkerzen und Handylichter an: Mit der Kölner Vereinshymne stimmen sich die Fans auf Finale Nummer 5 ein. Der Gänsehaut-Moment im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZkxzTUtFcVlrNWtMbkpZeDJFS1JlaWtwWDY0SnhHTlJQWDh2T24xY3JLZz0=Das hat man so noch nicht gesehen: Berlins Ersatztorhüter Jonas Stettmer erhält eine Strafe von der Ersatzbank aus, weil er Kölns Juhani Tyrväinen über die Bande hinweg am Arm festhält. Die kuriose Szene im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MWpUTFlMdmlMWmZpYU9TK1lTNmNFUXZJY1o3OW8yR2hqOWVDREsyaURacz0=Frech und mit Willenskraft zum 0:2: Eisbär Blaine Byron legt sich den Puck vorbei an Gegenspieler Jan Sennhenn selbst vor, setzt sich im Pulk durch und gibt den Assist für Marcel Noebels. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OGdTVllzdTlhSUJJb21GVmtGdVovSVFqalN3YkV5c0Yrc0pFSXljWFQyRT0=Hochgeschwindigkeits-Eishockey vom Feinsten: Manuel Wiederer vollendet eine Berliner Traumkombination zu seinem Premierentor in den Playoffs. Der Clip zum 0:3: clipro.tv/player?publishJobID=V3ZqWDZ0SURXT3NYWW5xYzdPaXV5VkpsaGJRaVhub3JCY2ZCNmU2L01MVT0=Einer der wenigen Berliner Fehler, den die Haie nicht ausnutzen können: Eisbär Norwin Panocha rutscht im Spielaufbau aus und macht den Weg zum Kölner Anschlusstreffer frei, doch Berlin-Goalie Jake Hildebrand vereitelt die Doppelchance:clipro.tv/player?publishJobID=VkdURThPdDZ0NURmWmQwMWsrR3d2NGwrckRuL1NTb3ZvdGZDV1JzMUpQMD0=Blaine Byron erhöht auf 0:4 und kann sich ein Grinsen in Richtung der Kölner Fans nicht verkneifen. Die sind nicht besonders erfreut und zeigen ihm den Mittelfinger. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dllJa3Z2YTk2Y295bURibEFobXgyUjVvSXBydGJGTWN2aFhTRWZlQkRtQT0=Nicht zu stoppen: Ty Ronning punktet im 27. Spiel in Serie. Das 0:5 im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QVpma1drTysvYlc5Zk5FY1BLOHhuZDJsYUxaRFBCcDdFdk9MbHBEdWdKVT0=Trotz 0:5-Rückstand: Die Kölner Fans feuern ihre Mannschaft auch im Schlussdrittel noch lautstark an. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bXo5OGt3ZVJEWWxGbnlEYjErOUIxc1NQalA1YjNNeTdZcFRVTWtPdEpYUT0=Kölns Trainer Kari Jalonen: "Berlin ist sofort da, wenn wir Fehler machen. So haben sie fast alle ihrer Tore gemacht. Unser Leben ist jetzt viel einfacher. Wir wissen, dass wir nur noch eine Patrone übrig haben. Wir wollen hierhin noch einmal zurückkommen, deshalb müssen wir unser Spiel am Leben halten. Wir müssen es heute einfach hinnehmen. Wir müssen gut schlafen und ab morgen das nächste Spiel vorbereiten."... wie die Kölner die Wende in der Serie noch herbeiführen wollen: "Es gibt viele Kleinigkeiten, die wir besser machen können. Ich glaube daran, dass wir das machen und in diese Arena noch einmal zurückkommen können." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SWhXcjRYMnRsMWVuRTY1VGcyMDY5VHRGckl1c0YxS01XY2JBdDZDMEhzOD0=Eric Mik, 1 Assist für die Eisbären Berlin: "Das Ergebnis ist schon sehr deutlich, aber ich glaube so ist das Spiel nicht. Wir machen die Kleinigkeiten richtig, wir schießen die Tore und die Kölner gerade nicht. Wir verteidigen sehr gut und machen ihnen das Leben schwer."... über sein Selbstverständnis, nachdem er Kapitän Kai Wissmann ersetzt hat: "Kai kann man nie ersetzen. Das ist der beste Verteidiger der DEL. Wir müssen alle ein bisschen mehr machen, um Kai zu kompensieren. Da haben wir anderen mehr Verantwortung bekommen. Wir machen das als Gemeinschaft. Das ist das, was uns so stark macht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dnFwMG0xbFgxLytUTndBQTRyYjZIMmM3RGE5Q2t4Y0ttZWtCRzFVVEFuZz0=Marcel Noebels, 1 Tor und 1 Assist für die Eisbären Berlin: "Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Aber egal, wie viele Tore wir schießen, im nächsten Spiel geht es wieder von null los. Wir haben einen großen Schritt gemacht, in dem, wie wir gewinnen wollen. Aber wir sind bei weitem noch nicht am Ziel. Für uns ist das hier die nächste Stunde noch gut, aber wichtig ist es, dass wir wissen: Es geht Freitag wieder bei null los. Man darf nie eine Mannschaft unterschätzen, die jetzt mit dem Rücken zur Wand steht. Wir wollen das Ding vor den eigenen Fans holen. Drittel für Drittel und dann schauen wir mal weiter." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cHdaU2p2dHlHNHhndXoyNUxQRHpYaXVVTkVPNUIvRXc1UEtPcmVXQVkrMD0=Jan Luca Sennhenn, Kölner Haie, vor der Partie über die Herangehensweise nach der 0:7-Pleite: "Natürlich gab es den ein oder anderen Punkt zu verbessern. Aber dadurch, dass Playoffs sind und wir jeden 2. Tag spielen, muss man es einfach schnell abhaken. Wir haben schon gegen Ingolstadt gezeigt, dass wir darauf sehr gut reagieren können und das wollen wir heute zeigen. (...) Wir wollen die Stimmung mitnehmen in der Lanxess-Arena. Die Fans werden uns nach vorne pushen. Der Grund, warum wir das alles machen, ist Spaß zu haben."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VDhPZFpNa29jeTdES2pPQVFJU0NPeVU3dXJaeVBxVTVLVXJ4NC80VG41VT0=Der deutsche U18-Nationaltrainer Patrick Reimer über Leo Pföderl von den Eisbären Berlin, der seinen Rekord von 45 Playoff-Toren im vorherigen Spiel überboten hat: "Unglaublich, was der Leo veranstaltet. Es ist natürlich nicht nur er alleine, aber er trägt einen großen Teil dazu bei. Ich wusste schon immer, dass ein Torjäger in ihm steckt. Das hat man in frühen Jahren schon gesehen. Damals war sein Schuss schon eine Waffe, deswegen bin ich nicht überrascht. Er ist eiskalt. Ich habe ihm gratuliert zum Rekord. Er hat es gelassen genommen und gemeint, er habe vom Besten gelernt. (...) Mich freut es riesig, dass er so einen Weg gegangen ist." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aUVGNkVROGFiZHJ4NWF3eHl3QUM0NzRmVW4rR05pUGpqSVVCVlVEcE8xMD0=Deutsche U18 startet die WM-Mission Klassenerhalt: Tschechien gegen Deutschland, Donnerstag, live ab 21 Uhr bei MagentaSportDie deutsche U18-Nationalmannschaft ist nach dem Abstieg 2023 und dem direkten Wiederaufstieg 2024 zurück in der Top-Division. Der WM-Auftakt steigt am Donnerstag ab 21 Uhr in Frisco, USA gegen Tschechien - live bei MagentaSport. Das Team von Bundestrainer und DEL-Legende Patrick Reimer hat eine Mission: Klassenerhalt und das Ziel: Viertelfinale. Im Fokus stehen Unterschiedsspieler Dustin Willhöft sowie die Griva-Zwillinge Rihards und Gustavs, die gemeinsam auf knapp 300 DNL-Punkte kommen und mit den Jungadlern Meister wurden. Reimer über das Trio: "Man merkt, dass sie sich blind verstehen."MagentaSport überträgt alle deutschen Spiele sowie die komplette K.o.-Runde live. Den Teaser zur U18-WM gibt's hier: https://cloud.thinxpool.de/s/3QYPkBjif5daBpiEishockey live bei MagentaSportDonnerstag, 24.04.2025WM-Vorbereitung Männer -Phase 3ab 18.45 Uhr: Österreich - DeutschlandIIHF U18-Eishockey-WMab 21.00 Uhr: Tschechien - DeutschlandFreitag, 25.04.2025DEL-Playoffs - Finale 5ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner HaieIIHF U18-Eishockey-WMab 23.00 Uhr: Deutschland - Schweden