Ethereum Layer-2 gewinnt Wettbewerb um niedrigere Transaktionskosten gegen Solana

Der Wettlauf zwischen den führenden Blockchain-Plattformen Ethereum und Solana erlebt eine unerwartete Wendung. Während Solana lange Zeit für seine günstigen Transaktionsgebühren bekannt war, haben Optimierungen bei Ethereum dazu geführt, dass Layer-2-Lösungen nun teilweise kostengünstiger operieren als die Solana-Blockchain. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein im anhaltenden Konkurrenzkampf der Blockchain-Giganten.

Dencun-Upgrade revolutioniert Ethereum-Ökosystem

Das im März 2024 implementierte Dencun-Upgrade hat die Kostenstruktur im Ethereum-Ökosystem grundlegend verändert. Diese Kombination aus den Upgrades Cancun und Deneb stellt die bedeutendste Verbesserung seit dem Shapella-Upgrade im April 2023 dar und optimiert insbesondere die Layer-2-Infrastruktur. Analysten bestätigen, dass Transaktionskosten auf Ethereum-Layer-2-Netzwerken wie Arbitrum, Optimism und Base inzwischen auf einem vergleichbaren oder sogar niedrigeren Niveau als bei Solana liegen.

Der Kern des Upgrades ist die Einführung von Proto-Danksharding durch den Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844. Diese Innovation führte "Blobs" ein - eine neuartige Methode zur temporären Speicherung von Transaktionsdaten außerhalb des Mainnets. Dadurch konnten Layer-2-Netzwerke ihre Daten effizienter und kostengünstiger an Ethereum übermitteln, was zu einer drastischen Senkung der Transaktionsgebühren führte, in manchen Fällen um mehr als 90 Prozent.

Solana reagiert mit eigenen Optimierungen

Solana hat die jüngsten Fortschritte von Ethereum nicht unbeantwortet gelassen und arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung seiner eigenen Layer-1-Blockchain. Der ursprüngliche "Ethereum-Killer" punktete jahrelang mit überlegener Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren, sieht sich jedoch nun mit einer stärkeren Konkurrenz konfrontiert, da Ethereum seine Schwachstellen erfolgreich adressiert.

Die Solana-Entwickler konzentrieren sich auf weitere Optimierungen der eigenen Infrastruktur, um ihren Vorsprung in Bereichen wie Transaktionsgeschwindigkeit und Netzwerkstabilität zu behaupten. Während Ethereum mit Layer-2-Lösungen arbeitet, verfolgt Solana weiterhin einen direkten Layer-1-Ansatz, der auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Plattformen treibt Innovationen auf beiden Seiten voran und kommt letztendlich allen Blockchain-Nutzern zugute.

Solaxy: Erster Layer-2-Ansatz für das Solana-Ökosystem

Das Projekt Solaxy nimmt 2025 eine besondere Position im Solana-Ökosystem ein, indem es den ersten Layer-2-Ansatz für Solana entwickelt, der vollständig mit der Solana Virtual Machine kompatibel ist. Durch einen modularen Aufbau, der an die Rollup-Technologien aus dem Ethereum-Ökosystem erinnert, zielt Solaxy darauf ab, Transaktionen teilweise auszulagern und damit die Netzwerkbelastung zu verringern. Das Projekt verspricht, bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten zu können.

Der native SOLX-Token wird aktuell im Presale angeboten und hat bereits über 31 Millionen US-Dollar an Investorenkapital angezogen. Käufer können den Token über die offizielle Website mit ETH, SOL, BNB oder USDT erwerben und anschließend mit einer attraktiven jährlichen Rendite von bis zu 135 Prozent staken. Die Tokenomics sind auf langfristige Ziele ausgerichtet, mit klarer Zuweisung für Entwicklung, Community-Belohnungen, Marketing und Treasury-Funktionen.

