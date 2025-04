EASE Holdings BV hat Dr. Kanyinsola Oyeyinka zur Chief Executive Officer und Nachfolgerin von Imraan Soomra befördert. Dieser übernimmt mit Wirkung zum 1. Mai eine neue Position als Non-Executive Director von EASE South Africa, der fortschrittlichsten Einheit der Unternehmensgruppe.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250423951082/de/

Dr. Kanyinsola Oyeyinka speaks at a healthcare event in Rustenburg, South Africa, in January 2025, where she shared insights from EASE's growing footprint across the continent.

Mit den Ernennungen forciert EASE die Einführung seines Equipment-as-a-Service-Modells, das Kliniken und Krankenhäusern ohne erhebliche Investitionen den Zugang zu modernsten PET-CT- und MRT-Scannern, OP-Robotern und anderen hochwertigen Geräten ermöglicht. Die Kosten werden pro Scan oder pro Einsatz abgerechnet und sind daher an die Einnahmen gekoppelt. Nach der Bekanntgabe einer Vereinbarung mit der Standard Bank über die Bereitstellung von Fremdkapital für weitere Installationen in diesem Monat wird EASE South Africa eine schnelle Expansion des Dienstes vorantreiben.

Dr. Oyeyinka, die zuvor als Ärztin im britischen National Health Service tätig war und Positionen bei der Weltbank und der Nigeria Sovereign Investment Authority innehatte, hat in allen Bereichen des Gesundheitswesens gearbeitet von der klinischen Erstversorgung über den Aufbau nachhaltiger Diagnose- und Onkologieplattformen bis hin zur Gestaltung von Gesundheitsreformen auf Systemebene. Während ihrer dreijährigen Tätigkeit als Senior Vice President bei EASE leitete Dr. Oyeyinka die Geschäfte in Südafrika und Ghana und trieb die strategische internationale Expansion mit einer klaren Vision voran, um in Afrika und anderen aufstrebenden Ländern erstklassige medizinische Technologien bereitzustellen.

"Dank der koordinierten Führung von Imraan und Kanyinsola ist es EASE gelungen, ein solides Fundament aufzubauen, kommerzielle Fremdfinanzierungen zu sichern und unsere installierte Basis durch vertrauensvolle Partnerschaften zu erweitern", so Frans van Schaik, Chairman bei EASE. "Dank ihrer enormen Erfahrung und ihrem Engagement tritt Kanyinsola mit Kontinuität, Klarheit und Leidenschaft die Nachfolge von Imraan an, der weiterhin eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der wichtigsten Komponente des EASE-Netzwerks in Südafrika einnehmen wird."

Das Equipment-as-a-Service-Modell von EASE hat sich in den letzten Monaten bei mehreren Installationen bewährt. Die Inbetriebnahme eines PET-CT-Scanners in der Einrichtung für Precision Nuclear Oncology and Theranostics (PNOAT) in Rustenburg, Südafrika, zu Beginn dieses Jahres folgte auf die Einführung eines da Vinci-OP-Roboters in KwaZulu-Natal, ebenfalls Südafrika, sowie eines fortschrittlichen MRT-Diagnosesystems in Akwatia, Ghana.

Ohne die Bürde hoher Anschaffungskosten für Geräte, die für viele Krankenhäuser bislang den Zugang zu modernster Technologie erschwert haben, werden Mittel für vorrangige Aufgaben wie die Aufstockung der Bettenzahl und des Pflegepersonals frei. Diese Initiative die erste ihrer Art in Afrika wird die Gesundheitsversorgung in vielen Krankenhäusern und Kliniken grundlegend verändern.

"EASE ist mehr als ein Unternehmen. Es ist eine Plattform, um Bereitstellung, Finanzierung und Erhaltung der Gesundheitsinfrastruktur neu zu gestalten", erklärt Dr. Oyeyinka. "Ich bin stolz darauf, eine Organisation zu leiten, die Krankenhäuser und Kliniken dabei unterstützt, ihre begrenzten Ressourcen zielgerichteter einzusetzen, um Patienten besser versorgen zu können."

Der Führungswechsel bei EASE ist der Höhepunkt einer langfristigen strategischen Planung und verschafft dem Unternehmen einen stabilen und dynamischen Start in die nächste Phase seiner Unternehmensgeschichte. In dieser Rolle wird Dr. Oyeyinka auf ihre breit gefächerte Erfahrung als Ärztin, Beraterin für Gesundheitsfinanzierung, Beraterin für Investitionen im Gesundheitswesen und Mitglied des Managementteams von EASE zurückgreifen können.

"Dr. Oyeyinka verkörpert alle Aspekte unserer Mission und hat entscheidend zu unserem bisherigen Erfolg beigetragen", berichtet Imraan Soomra. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Dr. Oyeyinka an der Spitze von EASE in der nächsten Phase unseres internationalen Wachstums."

Über EASE

Equipment-as-a-Service (EASE ist ein nutzungsbasiertes Programm, das Unternehmen und Organisationen einen kostengünstigen Zugang zu modernster medizinischer Ausrüstung sowie zu Wartung, Schulung und Support bietet, und zwar zu Bedingungen, die ihren Umständen und Geschäftsanforderungen entsprechen. EASE South Africa ist eine Tochtergesellschaft von EASE Holdings BV mit Hauptsitz in den Niederlanden und Niederlassungen in mehreren afrikanischen Ländern. Weitere Informationen zu EASE finden Sie unter https://www.easeglobal.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250423951082/de/

Contacts:

Medienkontakt:

EASE Holdings

Cydney Bell

press@easeglobal.com

+254 791 854841