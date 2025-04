QPS, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Spezialisierung auf präklinische und klinische Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen, freut sich, die Erweiterung seines Portfolios an pharmakologischen Krankheitsmodellen um hochrelevante und hochentwickelte Modelle für metabolische Dysfunktions-assoziierte Steatohepatitis (MASH), Colitis ulcerosa (UC), Wundheilung und Psoriasis bekannt zu geben. Diese neuen Krankheitsmodelle bieten der biomedizinischen Fachwelt fortschrittliche Werkzeuge zur Bewertung potenzieller Therapeutika in präklinischen Studien und ebnen den Weg für neue Durchbrüche in der Behandlung.

Charlene Chen, PhD, Deputy General Manager Head of the Center of Toxicology and Preclinical Sciences (CTPS) at QPS Taiwan

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden globalen Landschaft der medizinischen Forschung unterstreicht die Einführung dieser robusten, hochmodernen Krankheitsmodelle das Engagement von QPS für die Förderung der Arzneimittelentwicklung und die Verbesserung der Effizienz klinischer Studien. Die Modelle für MASH, UC, Wundheilung und Psoriasis wurden sorgfältig entwickelt und validiert, um menschliche Erkrankungen möglichst genau nachzubilden und so einzigartige Einblicke in die zugrunde liegenden Mechanismen dieser Erkrankungen und die Wirkungen neuartiger Behandlungen zu ermöglichen.

"QPS bietet unseren Partnern die fortschrittlichsten und zuverlässigsten pharmakologischen Krankheitsmodelle, um die Arzneimittelentwicklung in jeder Phase zu unterstützen. Die Ergänzung dieser neuen Modelle für MASH, Colitis ulcerosa, Wundheilung und Psoriasis spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu adressieren und Forschern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um die Entdeckung lebensverändernder Therapien zu beschleunigen", sagte Dr. Mei-Ling Hou, PhD, Leiterin der Pharmakologie bei QPS.

Metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH)

MASH, eine fortschreitende Lebererkrankung, die mit dem metabolischen Syndrom in Verbindung steht, bleibt aufgrund ihrer zunehmenden Prävalenz und des Mangels an zugelassenen Therapien ein wichtiger Schwerpunkt in der pharmazeutischen Industrie. Die neuen MASH-Modelle von QPS werden es Forschern ermöglichen, die Wirksamkeit von Wirkstoffkandidaten gegen Leberfibrose, Entzündungen und Stoffwechselstörungen zu bewerten und so den Weg zu sinnvollen Therapien zu beschleunigen.

Colitis ulcerosa (UC)

UC ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf. Mit den neuen UC-Modellen von QPS können Forscher innovative therapeutische Ansätze zur Verringerung von Entzündungen, zur Heilung von Darmgewebe und zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten untersuchen, während sie weiterhin nach Möglichkeiten zur wirksameren Bekämpfung der Krankheit suchen.

Wundheilung

Chronische Wunden wie diabetische Geschwüre, Druckgeschwüre und venöse Geschwüre betreffen Millionen von Menschen weltweit. Diese Wunden heilen oft nur schwer und können zu schweren Komplikationen wie Infektionen, Amputationen oder sogar zum Tod führen. Chronische Wunden stellen eine enorme Belastung für die Gesundheitssysteme dar, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf die Lebensqualität der Patienten. Die bewährten Wundheilungsmodelle von QPS ermöglichen die Erprobung neuer Medikamente und Geräte, die zu wirksameren Lösungen für diese anhaltende Herausforderung führen.

Psoriasis

Psoriasis, eine Autoimmunerkrankung, die durch eine schnelle Hautzellenerneuerung gekennzeichnet ist, stellt eine komplexe Herausforderung für die Arzneimittelentwicklung dar. Die neu eingeführten Psoriasis-Modelle von QPS bieten ein fortschrittliches Werkzeug zur Prüfung potenzieller Behandlungen, die darauf abzielen, die Reaktionen des Immunsystems zu modulieren und sowohl die Hautsymptome als auch die systemischen Aspekte der Erkrankung zu behandeln.

"Pharmakologische Studien sind ein wichtiger Bestandteil des Arzneimittelentwicklungsplans und tragen dazu bei, dass neue Medikamente sicher genug sind, um in klinische Studien am Menschen (First in Human, FIH) überzugehen", so Dr. Chen, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des Zentrums für Toxikologie und präklinische Wissenschaften (CTPS) bei QPS Taiwan.

Diese verbesserten pharmakologischen Krankheitsmodelle stehen nun für präklinische Studien zur Verfügung und ermöglichen es Pharma- und Biotechnologieunternehmen, ihre Forschung mit größerer Präzision voranzutreiben. Durch die Einbindung dieser Modelle in ihre Arzneimittelentwicklungspipelines können Unternehmen ihre therapeutischen Kandidaten besser bewerten und fundiertere Entscheidungen treffen.

ÜBER QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein globales, GLP/GCP-konformes Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit umfassendem Serviceangebot, das Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Bioanalyse, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau erbringt. Seit 1995 hat sich QPS von einem kleinen Bioanalyseunternehmen zu einem Full-Service-CRO mit über 1.100 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische Auftragsforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Pharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin, Leukopaks und Zelltherapieprodukte, klinische Studien und klinische Forschungsdienstleistungen. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt auf Bioanalytik und klinischen Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Know-how, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit sowie schlüsselfertige Labore und Einrichtungen. Durch kontinuierliche Verbesserungen seiner Kapazitäten und Ressourcen steht QPS zu seinem Versprechen, seinen geschätzten Kunden höchste Qualität, kompetente Leistung und zuverlässigen Service zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.qps.com oder schicken Sie eine E-Mail an info@qps.com.

