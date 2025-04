Disney erhält bessere Bewertung von Wolfe Research, während institutionelle Investoren ihre Positionen ausbauen. Wie wirkt sich das auf den Kurs aus?

Die Disney-Aktie steht nach einer Analystenaufwertung im Blickpunkt. Wolfe Research hat das Rating des Unterhaltungskonzerns von "Peer Perform" auf "Outperform" angehoben. Eine solche Einstufung signalisiert oft kurzfristiges Kurspotenzial.

Institutionelle Investoren erhöhen Engagement

Die Großanleger zeigen sich offenbar zuversichtlich: Die Zahl der institutionellen Investoren mit Disney-Positionen ist im letzten Quartal gestiegen. Auch die insgesamt gehaltenen Aktienmengen nahmen zu.

Zu den größten Anteilseignern zählen:

Vanguard

Geode Capital Management

State Farm

JPMorgan Chase

Einige dieser Player haben ihre Positionen zuletzt sogar aufgestockt.

Analysten uneins über Zukunftsaussichten

Während Wolfe Research nun optimistischer eingestellt ist, bleiben andere Analysten zurückhaltender. Die Bewertungen reichen von "Kaufen" bis "Neutral" - ein Spiegelbild der komplexen Lage.

Besonderes Augenmerk liegt auf:

Themenparks und Resorts

Streaming-Dienst Disney+

Sportsparte ESPN

Am 7. Mai will das Unternehmen Einblicke in die Quartalszahlen geben. Solche Termine sorgen erfahrungsgemäß für Bewegung im Kurs.

Kursinfo: Die Aktie notiert derzeit rund 30% unter ihrem Jahreshoch von 111,60 Euro.

