Politische Unsicherheiten und Zentralbankkäufe treiben den Goldkurs nahe an sein Jahreshoch. Welche Faktoren beeinflussen die aktuelle Entwicklung?

Politisches Chaos treibt Nachfrage

Der Goldpreis zeigt sich heute mit 3.379,00 USD stabil, nachdem er in den letzten Tagen ein deutliches Plus von 1,73% verbuchen konnte. Nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 3.406,20 USD bewegt sich das Edelmetall weiter in einer starken Position.

Was treibt den Kurs aktuell? Vor allem die eskalierenden Spannungen zwischen US-Präsident Trump und Fed-Chef Jerome Powell. Trumps öffentliche Attacken auf die Unabhängigkeit der Notenbank haben die Märkte verunsichert - mit spürbaren Folgen.

Geopolitische Risiken als Brandbeschleuniger

Die globale Unsicherheit bleibt der größte Treiber für Gold:

Anhaltende Konflikte in Osteuropa und Nahost

Strategische Zentralbankkäufe, besonders aus China

Flucht in sichere Häfen bei Währungsrisiken

Die People's Bank of China stockt ihre Reserven weiter auf - ein klares Vertrauenssignal. Gleichzeitig zeigt die private Nachfrage aus Asien ungebrochene Stärke.

Volatilität bleibt hoch - aber der Trend ist klar

Mit einer 30-Tage-Volatilität von über 26% bleibt der Goldmarkt nervös. Doch die Fundamentaldaten sprechen eine deutliche Sprache: Der RSI von 62,1 zeigt zwar leichte Überhitzung, aber der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt satte 14,49%.

Die Mischung aus politischen Risiken, Notenbankkäufen und währungspolitischen Sorgen bildet ein explosives Cocktail - perfekt für Gold als traditionellen Safe Haven.

