US-Solarkonzern First Solar gewinnt durch Anti-Dumping-Zölle gegen asiatische Konkurrenz. Analysten bewerten die Chancen unterschiedlich.

Die Aktie des US-Solarmodulherstellers First Solar zeigt seit Tagen deutliche Aufwärtsbewegung. Hintergrund sind neue Handelsbeschränkungen für Solarpaneele aus Südostasien.

US-Zölle entlasten First Solar

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei First Solar ?

Die US-Behörden haben neue Anti-Dumping-Zölle auf bestimmte Solarmodule aus Südostasien verhängt. Diese richten sich gezielt gegen Hersteller mit Verbindungen zu China. Für First Solar als größten US-domestischen Produzenten bedeutet das deutlich weniger Konkurrenzdruck.

Der Titel notiert aktuell bei 115,80 Euro - ein Minus von 1,98 Prozent zum Vortag. Doch der Blick auf die Wochenperformance zeigt ein anderes Bild: Innerhalb von sieben Tagen legte die Aktie über sechs Prozent zu.

Analysten bleiben gespalten

Wie bewerten die Experten die Lage? Die Meinungen gehen auseinander. Während einige Banken ihre Kursziele senkten, halten viele ihre positiven Einstufungen wie "Buy" oder "Outperform" aufrecht. Grund dafür ist der prall gefüllte Auftragsbestand des Unternehmens.

Die aktuellen Zollentscheidungen kommen First Solar besonders gelegen. Mit seiner lokalen Produktionsbasis profitiert der Konzern direkt von den Handelsbeschränkungen gegen die asiatische Konkurrenz.

Solide Fundamentaldaten

Die jüngste Kursrallye baut auf soliden Fundamentaldaten auf. In den letzten Quartalen verzeichnete das Unternehmen steigende Umsätze, getrieben durch die hohe Nachfrage. Allerdings drückten operative Kosten auf die Gewinnmargen.

Mit seiner starken Marktposition und der Ausrichtung auf heimische Produktion ist First Solar gut für die aktuelle Marktlage aufgestellt. Die neuen Zölle könnten dem Titel weiteren Rückenwind geben.

