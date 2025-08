Schwierige Jahre liegen hinter der Solarbranche. Auch die Aktie des US-Solarmodulherstellers First Solar hat deutlich an Boden verloren. Am Donnerstag hat der Konzern mit den Quartalszahlen allerdings die Erwartungen übertroffen. An der Börse kommt das gut an, die Aktie gewinnt vor Handelsstart an der Wall Street rund fünf Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...