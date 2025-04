Howmet Aerospace verzeichnet starke Quartalszahlen und Dividendenausschüttung, doch die Aktie bleibt unter Druck. Wie bewerten Analysten die aktuelle Situation?

Die Aktie des Luftfahrtzulieferers zeigt gemischte Marktsignale zwischen soliden Fundamentaldaten und kurzfristigen Druck. Gestern schloss der Titel bei 114,30 Euro - ein Minus von 3,8 Prozent binnen einer Woche, aber immer noch knapp 89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten gespalten

Die Expertenmeinungen gehen auseinander: Zwar dominiert die "Buy"-Einstufung, doch einige warnen vor der aktuellen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet etwa 103,70 Euro. Die Volatilität des Papiers ist mit jährlich 63 Prozent deutlich spürbar.

Dividenden-Beschluss gefasst

Der Vorstand hat eine Dividende von 0,10 Euro je Stammaktie beschlossen, zahlbar am 27. Mai an Aktionäre im Register vom 9. Mai. Inhaber der Vorzugsaktien erhalten 0,9375 Euro je Papier - Auszahlung am 1. Juli.

Starke Zahlen trotz Turbulenzen

Im vierten Quartal 2024 legte der Umsatz um 9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu, im Gesamtjahr sogar um 12 Prozent auf 7,4 Milliarden. Der freie Cashflow erreichte 977 Millionen Euro. Doch der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 133,70 Euro beträgt aktuell noch 14,5 Prozent.

