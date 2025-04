Microsoft veröffentlicht heute Q3-Zahlen - Erwartungen hoch, besonders für Azure-Wachstum und KI-Investitionen. Entscheidend für den Aktienkurs.

Die Aktie des Tech-Giganten steht vor einem entscheidenden Test. Heute Abend veröffentlicht das Unternehmen seine Quartalszahlen für Q3 2025 - und die Erwartungen sind hoch. Der Titel schloss gestern bei 330,25 Euro und hat seit Jahresbeginn fast 20 Prozent an Wert verloren.

Azure unter der Lupe

Der Cloud-Bereich bleibt Microsofts Wachstumsmotor, doch zuletzt gab es leichte Dämpfer. Im letzten Quartal legte Azure zwar um 31 Prozent zu, doch das Tempo verlangsamte sich leicht. Jetzt fragen sich Anleger: Kommt die künstliche Intelligenz als neuer Treiber rechtzeitig ins Spiel?

Erwartetes EPS: 3,20$ (Vorjahr: 2,94$)

Azure-Wachstum im Fokus

KI-Infrastruktur wird strategisch ausgebaut

KI-Offensive läuft auf Hochtouren

Microsoft treibt seine KI-Strategie aggressiv voran. Drei neue KI-Agenten für Dynamics 365 Service sind bereits in der öffentlichen Testphase. Gleichzeitig finden Veranstaltungen wie der Microsoft Analytics & AI Day statt, die die Integration von KI in Geschäftsprozesse vorantreiben.

Die Crux: Können diese Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich in beschleunigtes Umsatzwachstum umgemünzt werden? Die Antwort könnte heute Abend kommen - und den Kurs entscheidend prägen. Bei einem RSI von 36,1 steht der Titel technisch gesehen am Rande des überverkauften Bereichs.

