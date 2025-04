AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte um Taurus-Lieferungen:

"Taurus-Waffen taugen nicht für politische Schnellschüsse. Beim geringsten Zweifel ist der designierte Kanzler gut beraten, den Scholz zu machen und Njet" zu sagen, auch wenn CSU-Chef Söder dem gescheiterten SPD-Kanzler "Bockbeinigkeit" vorwarf, was die Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine betrifft. In nationalen Sicherheitsfragen, wenn es um Krieg und Frieden geht, ist ein gewisses Maß an Bockbeinigkeit Ausdruck von Klugheit, ja Staatsräson. Zumindest in der Disziplin haben Scholz und Pistorius erfolgreich für deutsche Interessen gearbeitet. Klar ist auch: Der Taurus ist keine Wunderwaffe. Mit ihm würde der Krieg nicht entschieden."/yyzz/DP/he