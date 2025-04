DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. April

=== 00:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Dinner der Cleveland Fed *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q (10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Jahresergebnis, Geschäftsbericht und Trading Update 1Q (14:00 Earnings-Call) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q 08:00 GB/Relx plc, HV und Trading Update 1Q *** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 85,1 zuvor: 86,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,7 zuvor: 85,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,5 zuvor: 87,7 *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressefrühstück bei IWF-Frühjahrstagung *** 14:30 FR/Danone SA, HV *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 214.000 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: k.A. zuvor: -15,1 *** 15:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel des Peterson Institute *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -3,8% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1Q 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 18:30 US/Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, G-20-Pressekonferenz 21:15 US/IWF Geschäftsführerin Georgieva, Debatte bezüglich globaler Wirtschaft *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q *** 22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q *** 23:00 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei Veranstaltung des University of Minnesota College of Science and Engineering *** - BE/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Großbritanniens Premieriminister Starmer - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Norwegens Ministerpräsident Store ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

