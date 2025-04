Bühler Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Nachfolgeplanungen in der Führung des Bühler Konzerns gesichert



24.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Uzwil (Schweiz), 24. April 2025 - Die Bühler Group bleibt ihrer langfristigen Ausrichtung als Familienunternehmen treu. Bühler stellt mit einer vorausschauenden Personal- und Führungsplanung die Kontinuität und Stabilität für Mitarbeitende, Kunden und Partner sicher. In diesem Sinne informiert der Verwaltungsrat bereits heute über die kommenden Nachfolgelösungen für das Jahr 2026. Der Verwaltungsrat von Bühler beabsichtigt, per Januar 2026 Herrn Samuel Schär als neuen CEO zu ernennen. Samuel Schär hat seine Grundausbildung mit einem Studium der Physik an der EPFL in Lausanne gemacht. Nach ersten Berufserfahrungen in der Beratungsbranche ist er vor 20 Jahren bei Bühler eingetreten, um den neuen Geschäftsbereich Nanotechnologie aufzubauen. Nach anschliessender mehrjähriger Führung des Geschäftsbereiches Grinding & Dispersing wurde er 2013 in die Konzernleitung berufen und verantwortete 10 Jahre lang erfolgreich den Bereich Advanced Materials. Danach übernahm er die Leitung der weltweiten Services & Sales-Organisation. Parallel dazu hat der Verwaltungsrat beschlossen, an der nächsten Generalversammlung im Februar 2026 Stefan Scheiber als neuen Verwaltungsratspräsidenten der Bühler Group vorzuschlagen. Stefan Scheiber blickt auf eine 35 Jahre lange, erfolgreiche Karriere bei Bühler im In- und Ausland zurück. Seit 20 Jahren ist er Mitglied der Konzernleitung in verschiedenen Verantwortungsbereichen, und wird Ende dieses Jahres das Amt des CEOs für zehn Jahre verantwortet haben. Stefan Scheiber wird damit die Nachfolge von Calvin Grieder antreten. Mit der Generalversammlung 2026 wird Calvin Grieder nach 25 erfolgreichen und prägenden Jahren als CEO, Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident der Bühler Group zurücktreten. Diese langfristig vorbereitete Nachfolgeregelung reiht sich ein in die von Urs Bühler bereits vor Jahren umgesetzten Nachfolgeregelungen innerhalb der Besitzerfamilie. Die 5. Generation der Familie Bühler - Karin, Maya und Jeannine Bühler - führen die langfristige Inhaberstrategie fort. Bühler bleibt auch künftig im Besitze der Familie und verfolgt weiterhin das Ziel, als unabhängiges, global agierendes Technologieunternehmen erfolgreich zu bleiben. Medienkontakte: Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 33 99

Mobil: +41 79 515 91 57

E-Mail: burkhard.boendel@buhlergroup.com Katja Hartmann, Media Relations Manager

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Mobil: +41 79 483 68 07

E-mail: katja.hartmann@buhlergroup.com Über Bühler

Bühler hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen und bei allen Entscheidungsprozessen die Bedürfnisse von Wirtschaft, Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Milliarden von Menschen kommen mit Technologien von Bühler in Berührung, wenn sie täglich ihre Grundbedürfnisse nach Nahrung und Mobilität decken. Zwei Milliarden Menschen geniessen täglich Lebensmittel, die auf Bühler Maschinen hergestellt wurden, und eine Milliarde Menschen fahren in Fahrzeugen, deren Teile mit Bühler Lösungen hergestellt wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften - allesamt abhängig von Bühler Prozesstechnologien und -lösungen. Mit dieser globalen Relevanz ist Bühler in einer einzigartigen Position, um die globalen Herausforderungen von heute in ein nachhaltiges Geschäft zu verwandeln.



Als Technologiepartner für die Lebensmittel-, Futtermittel- und Mobilitätsindustrie hat sich Bühler verpflichtet, bis 2025 skalierbare Lösungen bereitzustellen, die den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in den Wertschöpfungsketten seiner Kundinnen und Kunden um 50% reduzieren. Bühler arbeitet auch proaktiv mit seinen Zulieferinnen und Zulieferern zusammen, um die Klimaauswirkungen in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Im eigenen Betrieb hat Bühler einen Weg entwickelt, um die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 60% zu reduzieren (Greenhouse Gas Protocol Scopes 1 & 2, ausgehend vom Basisjahr 2019).



Bühler gibt jährlich bis zu 5% des Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus, um sowohl die wirtschaftliche als auch die nachhaltige Leistung seiner Lösungen, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Im Jahr 2024 erwirtschafteten rund 12'350 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 3,0 Milliarden. Als Schweizer Familienunternehmen mit einer 165-jährigen Geschichte ist Bühler in über 140 Ländern der Welt tätig und betreibt ein globales Netzwerk von 105 Servicestationen, 31 Produktionsstätten sowie Forschungs- und Trainingszentren an 26 Standorten. www.buhlergroup.com

