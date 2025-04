EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang

24.04.2025 / 07:48 CET/CEST

CORPORATE NEWS

24. April 2025



Die PFISTERER Holding SE plant einen Börsengang im zweiten Quartal 2025, um das weltweite Wachstum zu beschleunigen PFISTERER ist ein führender Anbieter von kabelunabhängigen, spezialisierten Lösungen für elektrische Verbindungen und Isolationsprodukten der Schnittstellen von Stromnetzen. Das Unternehmen ist in allen Spannungsebenen strategisch positioniert und bietet Lösungen für Anwendungen der Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung an.

Mit zweistelligem Umsatzwachstum, hoher Rentabilität und Rendite sowie robuster Cashflow-Generierung ist PFISTERER in einem dynamischen Marktumfeld gut positioniert, um weltweit von attraktiven und wertschöpfenden Wachstumschancen zu profitieren.

PFISTERER erzielte 2024 einen Umsatz von 383,1 Millionen Euro (2023: 334,1 Millionen Euro) und ein bereinigtes EBITDA [1] von 64,6 Millionen Euro (2023: 52,3 Millionen Euro) gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards.

von 64,6 Millionen Euro (2023: 52,3 Millionen Euro) gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Das Unternehmen strebt Bruttoerlöse von 100 Millionen Euro aus der Ausgabe neuer Aktien an, um sein internationales Wachstum weiter zu beschleunigen und seine Geschäftserweiterung durch Forschung und Entwicklung sowie die Einführung von HVDC-Produkten voranzutreiben.

Die bestehenden Aktionäre des Unternehmens haben sich verpflichtet, eine Umplatzierung beizutragen, um einen angestrebten Free Float von mindestens 25 Prozent zu erreichen.

Geplante Börsennotierung der Aktien im Scale-Segment, dem KMU-Wachstumsmarkt der Frankfurter Wertpapierbörse, bei gleichzeitiger Einhaltung der Transparenzanforderungen des Prime Standards.

Winterbach, 24. April 2025 - Die PFISTERER Holding SE (die "Gesellschaft" oder "PFISTERER"), ein familiengeführtes und unabhängig operierendes globales Technologieunternehmen, das Produkte für den Anschluss und die Isolierung von elektrischen Leitern an Schnittstellen von Stromnetzen entwickelt, produziert und verkauft, hat Pläne für einen Börsengang angekündigt. Das öffentliche Angebot wird neue und bestehende Aktien der Gesellschaft sowie die anschließende Aufnahme der Aktien der Gesellschaft zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) im zweiten Quartal 2025, vorbehaltlich der Marktentwicklungen, umfassen. Der angestrebte Free Float von mindestens 25 Prozent soll einen liquiden Markt für die Aktien der Gesellschaft schaffen. Die bestehenden Aktionäre und die Gesellschaft werden sich zu üblichen Lock-up-Vereinbarungen verpflichten.



PFISTERER beabsichtigt, das Wachstum der zugrunde liegenden adressierbaren Märkte an Stromnetzschnittstellen durch sein umfassendes Produktportfolio und seine starke Positionierung im Bereich Hoch- und Höchstspannungstechnologie zu übertreffen. Zur Unterstützung dessen plant die Gesellschaft, mittelfristig insgesamt etwa 215 Millionen Euro zu investieren, wobei diese Investitionen durch eine Kombination aus IPO-Erlösen und operativem Cashflow finanziert werden sollen. Die aus der Ausgabe und Platzierung neuer Aktien erwarteten Bruttoerlöse von 100 Millionen Euro sollen in erster Linie dazu verwendet werden, das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen. Die Verwendung der Erlöse wird Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten im In- und Ausland umfassen, insbesondere durch die Erweiterung der bestehenden Produktionsstandorte und/oder durch Akquisitionen, die Aufrüstung von Maschinen und Betriebsmitteln, die Förderung der Automatisierung sowie die Verbesserung der Infrastruktur und Logistik (einschließlich Investitionen in Lagertechnologie und die Modernisierung wichtiger Anlagen zur Unterstützung einer erhöhten Produktionseffizienz und Skalierbarkeit). Es werden auch Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Lösungen getätigt, insbesondere im Bereich der Hochspannungs-Gleichstrom-Technik (HVDC), einschließlich eines Innovationsentwicklungs- und Testlabors für Hochspannung sowie in die Entwicklung weiterer innovativer Produktlösungen, um den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Ein kleinerer Teil der Erlöse wird für strategische M&A-Investitionen verwendet, um das internationale Marktwachstum voranzutreiben und die technologische Führungsposition von PFISTERER zu stärken. Ein gutes Beispiel für diese ausgewählte M&A-Strategie ist die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Power CSL, einem führenden spezialisierten Ingenieurunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen für die Verbindung von Unterseekabeln für die globale Offshore-Industrie anbietet. Dies ermöglicht es der Gesellschaft, ihr Portfolio sofort zu erweitern, indem diese neuen Lösungen hinzugefügt und skaliert werden.



PFISTERER bietet seinen Kunden ein umfangreiches Produktportfolio an erfolgskritischen Kabelgarnituren und -komponenten für alle Spannungsebenen - Niedrig-, Mittel- und Hochspannung. Durch seine lokale Präsenz mit Produktionsstätten in Deutschland, Tschechien und den Vereinigten Staaten sowie einer globalen Präsenz mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern ist PFISTERER gut für zukünftiges Wachstum positioniert.



"Der geplante Börsengang markiert das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von PFISTERER und wird unsere führende Position weiter stärken. Er ermöglicht es uns, unser Wachstum durch mehrere klar identifizierte Investitionen zu beschleunigen, unsere finanziellen Fähigkeiten zu stärken und unsere Unabhängigkeit als spezialisierter Anbieter von elektrischen Anschluss- und Isolationsslösungen für Stromnetzschnittstellen zu wahren", sagt Johannes Linden, Co-CEO und Sprecher der PFISTERER Holding SE.





GroSSer und schnell wachsender Markt

PFISTERER ist gut positioniert, um von großen und dynamischen Marktchancen zu profitieren, die durch die steigende Nachfrage nach Strom (bedingt durch zugrunde liegende Megatrends wie Elektrifizierung, Urbanisierung und den Aufstieg von KI), die zunehmende Verbreitung erneuerbarer Energien und die notwendige Modernisierung der alternden Netzinfrastruktur angetrieben werden.



Einzigartige Positionierung

PFISTERER ist weltweit in den relevanten geografischen Märkten einzigartig positioniert. Als herstellerunabhängiger, spezialisierter Anbieter von elektrischen Anschluss- und Isolationslösungen und mit seiner umfassenden Expertise ist PFISTERER in allen Spannungsebenen positioniert. Insbesondere die aus den Hoch- und Höchstspannungsbereichen resultierenden Anforderungen münden in hohe Eintrittsbarrieren, die eine moderne Konstruktions-, Fertigungs-, Prüf- und Zertifizierungskompetenz erfordern. Darüber hinaus unterhält PFISTERER langfristige, stabile Beziehungen zu Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern auf der ganzen Welt, was dem Unternehmen einen starken und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschafft und eine kontinuierliche Marktpräsenz sowie Zugang zu Projekten mit mehrjähriger Laufzeit ermöglicht. PFISTERER bietet dadurch auch spezialisierten Kabelanbietern die Möglichkeit, integrierte Kabellösungen im Wettbewerb mit Herstellern integrierter Kabelsysteme zu vertreiben. Die Gesellschaft unterhält ein gut diversifiziertes Angebot, bei dem das größte Einzelprodukt nur etwa 3,5 Prozent und der größte Einzelkunde weniger als 5 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Geschäftsjahr 2024 ausmachen.



Globale operative Exzellenz

PFISTERER verfügt über eine weltweite Präsenz in mehr als 90 Ländern. Die Gesellschaft passt sich lokalen Gegebenheiten an, indem es sein Produktangebot an regionale gesetzliche Anforderungen anpasst und gleichzeitig seine Lösungen auf die spezifischen Kundenbedürfnisse in jedem Markt abstimmt. Beispielsweise produziert PFISTERER neben den deutschen Produktionsstandorten aus Kosteneffizienzgründen ebenfalls in Tschechien sowie zusätzlich in den Vereinigten Staaten, um den lokalen Inhaltsvorschriften und Zollbarrieren zu entsprechen. Mit seinen hochmodernen Laboren für elektrische, mechanische und umweltbezogene Produkt- und Typprüfungen bis zu 1.100 kV setzt PFISTERER Vorschriften in praxisnahe Abläufe um. Durch die Kombination einer globalen, lokal ausgerichteten industriellen Präsenz mit starken Lieferanten- und Logistikpartnerschaften, vertikaler Integration und einer bewährten operativen Leistungsbilanz reagiert PFISTERER schnell auf lokale Marktnachfragen und nutzt weltweite Wachstumschancen. Diese Struktur macht PFISTERER in gewissem Maße widerstandsfähig gegenüber Störungen in der Lieferkette und geopolitischen Entwicklungen.



Kernkompetenzen

Der operative Schwerpunkt von PFISTERER liegt in der Verarbeitung von Silikon für Hochspannungsanwendungen sowie in der präzisen Metallbearbeitung zur Fertigung zentraler Bauteile wie Verbinder und Endverschlüsse. Ergänzt wird dies durch PFISTERERs unternehmensinterne Expertise in der Formulierung von Silikonmischungen, die zu einer Hochleistungsisolierung führt - entscheidend für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Hochspannungsbauteilen unter extremen Umweltbedingungen. Durch die weitreichende Kontrolle über die Silikonverarbeitung kann PFISTERER eine gleichbleibend hohe Produktqualität, schnelle Innovationszyklen sowie eine hohe Adaptionsfähigkeit betreffend sich wandelnder Kundenanforderungen und regulatorischer Vorgaben erreichen.



Ausgezeichnetes finanzielles Profil

Die operative Stärke von PFISTERER spiegelt sich deutlich in seinem attraktiven finanziellen Profil wider. Das Geschäftsjahr 2024 zeigte einen starken Anstieg der Auftragseingänge und des Umsatzes, was auf eine günstige Marktentwicklung und eine fokussierte Umsetzung zurückzuführen ist. Im Geschäftsjahr 2024 blieb das Umsatzwachstum stark mit einer Wachstumsrate von 14,7 Prozent auf 383,1 Millionen Euro (2023: 334,1 Millionen Euro) und übertraf erneut das prognostizierte Wachstum des adressierbaren Marktes von 11,6 Prozent (CAGR 2023-2030), abgeleitet von Roland Berger.



PFISTERER verzeichnete im Jahr 2024 einen kontinuierlich starken Anstieg der Auftragseingänge auf 423,2 Millionen Euro, was einem Wachstum von 18,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 234,9 Millionen Euro.



Das bereinigte EBITDA stieg überproportional um 12,3 Millionen Euro von 52,3 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 64,6 Millionen Euro im Jahr 2024, was einen Anstieg von 23,6 Prozent widerspiegelt. Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich um ca. 130 Basispunkte von 15,6 Prozent im Jahr 2023 auf 16,9 Prozent im Jahr 2024. Der vollständige Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist unter folgendem Link verfügbar: https://berichte.pfisterer.com/geschaeftsbericht/2024 .



Aufgrund seiner ausgezeichneten Position sieht PFISTERER das Potenzial, die Umsätze mittelfristig auf eine Spanne von 665 bis 735 Millionen Euro zu steigern und somit die durchschnittliche jährliche Wachstumsprognose zu übertreffen, die für seinen adressierbaren Markt in einer kürzlich durchgeführten Studie von Roland Berger prognostiziert wurde. Die bereinigte EBITDA-Marge wird mittelfristig voraussichtlich den oberen Bereich des hohen zweistelligen Margenkorridors erreichen und von einer günstigen Veränderung des Produktmixes und der geografischen Reichweite sowie von Skaleneffekten durch steigende Umsätze profitieren.



Angesichts der Cashgenerierung seines Geschäfts zahlte PFISTERER im Jahr 2025 eine Dividende von 11,7 Millionen Euro (was 34,7 Prozent des Ergebnisses nach Steuern entspricht) und beabsichtigt, in Zukunft etwa 30 Prozent des Ergebnisses nach Steuern als Dividende auszuschütten.



Weiteres Wachstum gestützt durch eine facettenreiche Strategie

Die Strategie 2030 von PFISTERER fokussiert sich auf Wachstum, Prozessoptimierung, die Skalierung des bestehenden Produktionsnetzwerks, die Nutzung des globalen Lieferanten- und Logistiknetzwerks, Innovation, Marktexpansion sowie Nachhaltigkeit. PFISTERER verfolgt das Ziel, der bevorzugte Partner für innovative, zuverlässige und systemrelevante Anschlusslösungen und Isolationssysteme im Bereich elektrischer Energienetze zu sein. Die Strategie baut auf den Stärken des Konzerns in den Bereichen Hoch- und Mittelspannung auf, wobei der Schwerpunkt auf der Expansion in Kernmärkten und der Entwicklung innovativer Technologien liegt, die den Wandel in der Struktur von Stromnachfrage und -angebot ermöglichen. PFISTERER strebt an, neue Lösungen zur Ergänzung des bestehenden Produktportfolios einzuführen und seine direkte Präsenz in den Vereinigten Staaten sowie in bestimmten Wachstumsmärkten wie Saudi-Arabien auszubauen. Im Mittleren Osten konzentriert sich PFISTERER auf lokale Partnerschaften und Investitionen in Infrastruktur, um vom Ausbau der Energienetze in der Region zu profitieren.



Darüber hinaus investiert PFISTERER in die Entwicklung innovativer Lösungen, insbesondere im Bereich der HVDC-Technologie (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) sowie der Verbindungslösungen für erneuerbare Energien und die Fernübertragung. PFISTERER beabsichtigt, weitere eigene Labore für Forschung und Entwicklung sowie für elektrische End-of-Line-Tests aufzubauen.



Insgesamt verfolgt PFISTERER eine wachstumsorientierte Strategie, die Produktinnovation, geografische und produktspezifische Expansion sowie Prozessoptimierung umfasst.



Weitere Einzelheiten zum beabsichtigten Börsengang

Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen bestehen, einschließlich einer Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A für qualifizierte institutionelle Käufer. Die Aktien der PFISTERER Holding SE sollen im Scale-Segment, dem KMU-Wachstumsmarkt der Frankfurter Wertpapierbörse, aufgenommen werden. Um die Transparenzstandards weiter zu erhöhen, beabsichtigt PFISTERER, auf freiwilliger Basis die Nachweispflichten zu erfüllen, die für börsennotierte Unternehmen im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelten.



Berenberg und COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg ist als Co-Global Coodinator und ebenfalls als Joint Bookrunner beteiligt, während die ICF BANK die Funktion des Co-Managers im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion übernimmt.



[1] Das bereinigte EBITDA ist als Betriebsgewinn vor Abschreibungen definiert und um Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem einmaligen, IPO-bezogenen virtuellen Aktienoptionsprogramm angepasst.



Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende.

