The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2025ISIN NameXS2337339977 AAREAL BANK MTN.HPF 21/25USU98737AC03 ZF NA CAPITAL 15/25 REGSUS045167EU38 ASIAN DEV.BK 20/25 MTNXS1224958501 AVINOR 15/25 MTNDE000NRW20Q0 LAND NRW SCH.R.1038 VARUS256677AD70 DOLLAR GENERAL 15/25XS2247552446 GREENTO. CHN 20/25 REGSDE000DFK0RA0 DZ BANK IS.A1736XS2470870366 JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTNXS1133289832 AHLI UNITED BK 15/UND.FLRNL0015002AQ1 NIEDERLANDE 24/25 ZO