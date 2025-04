Das Finanzunternehmen Barclays hat eine überarbeitete Auswahl an europäischen Aktien präsentiert, die die Experten jetzt kaufen würden - oder eher nicht. In Europa ist für Anleger noch einiges zu holen. Das Analysehaus Barclays hat eine neue Liste mit Aktien aus Europa veröffentlicht, die noch einiges an Potenzial haben. Heraussticht dabei das Papier von Sartorius, denen Barclays laut der Plattform "Investing.com" noch ein Aufwärtspotenzial von 76 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...