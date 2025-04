DJ Delivery Hero bestätigt Ausblick 2025 nach 1. Quartal

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero hat nach Steigerungen bei Umsatz und Bruttowarenwert (GMV) im Auftaktquartal die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt. In den ersten drei Monaten erwirtschaftete der Berliner Lieferkonzern einen GMV - also Umsatz plus Provisionsgebühren - von 12,37 Milliarden Euro verglichen mit 11,8 Milliarden im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg auf 3,52 Milliarden Euro von 2,96 Milliarden.

Die Ergebnisse waren beim GMV schwächer, beim Umsatz stärker als die Konsensschätzungen von 12,458 Milliarden bzw 3,392 Milliarden Euro.

Gewinnkennzahlen veröffentlichte der Konzern für das Quartal nicht, gab aber an, die Profitabitilität habe sich im Auftaktquartal gesteigert, mit deutlichen Verbesserungen der bereinigten EBITDA-Marge.

Im Gesamtjahr will der Lieferkonzern den GMV - also Umsatz plus Provisionsgebühren - weiterhin um 8 bis 10 Prozent zum Vorjahr steigern. Der Gesamtumsatz soll weiter um 17 bis 19 Prozent zulegen. Das bereinigte EBITDA sieht Delivery Hero weiterhin bei 975 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro. Der Free Cashflow soll sich auf mehr als 200 Millionen von 99 Millionen Euro verdoppeln.

Die Prognose für das laufende Jahr enthält eine einmalige EBITDA-Belastung von 100 Millionen Euro für die Änderung des Geschäftsmodells in Spanien. Dort hatte der Konzern nach einem Gerichtsurteil in Spanien sein Geschäftsmodell in ein anstellungsbasiertes Modell für Lieferfahrer geändert, zuvor hatte der Konzern die Fahrer als Selbständige (Freelance Driver) behandelt und entsprechend keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt.

