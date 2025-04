FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starker Jahresauftakt von Adidas kommt am Donnerstag vorbörslich auch bei den Anlegern sehr gut an. Der Kurs des Sportartikelkonzerns lag im frühen Tradegate-Handel 4,4 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs. Die jüngste Erholung der Aktie bekommt damit wohl nochmals neuen Schub. Dem konnte der Puma-Kurs zumindest etwas mit einem Plus von 0,8 Prozent folgen.

Adidas selbst sprach von besser als erwarteten Ergebnissen und dies teilten Analysten auf breiter Basis. Der Konzern entwickele sich in einem schwierigen Umfeld weiterhin stark, ließ etwa Piral Dadhania von RBC verlauten. "Zweifellos ist dies auch auf die Schwäche von Wettbewerbern wie Nike und Puma zurückzuführen", ergänzte er. Nach dem jüngsten Ausverkauf sieht er in Adidas unter den von RBC beobachteten Unternehmen eine bevorzugte Empfehlung.

Von der Bank of America kam sogar gleich eine frische Kaufempfehlung, auch wenn Analyst Thierry Cota sein Kursziel auf 260 Euro reduzierte. Damit orientiert er sich nah am Hoch seit 2022, während der Kurs vor zwei Wochen noch auf ein Tief seit gut einem Jahr gerutscht war. Seit Mitte Februar hatten sie in der Spitze bis zu 33 Prozent an Wert verloren, wenngleich ein Teil dieser Verluste zuletzt schon wieder aufgeholt wurde./tih/stk