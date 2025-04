© Foto: Daniel Karmann - dpa

Der Herzogenauracher Sportartikelkonzern Adidas ist stark ins Jahr 2025 gestartet: Der Umsatz des DAX-Konzerns stieg im ersten Quartal auf 6,1 Milliarden Euro. Die Aktie legt zu.Adidas hat Anleger und Analysten gleichermaßen überrascht: Mit einem währungsbereinigten Umsatzsprung von 13 Prozent ist der Sportartikelriese ins Jahr 2025 gestartet - und das trotz geopolitischer Spannungen und Konsumflaute in den USA. In absoluten Zahlen kletterte der Umsatz im ersten Quartal auf 6,15 Milliarden Euro. Noch bemerkenswerter: Rechnet man Sondereffekte wie die beendete Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West heraus, betrug das Plus sogar 17 Prozent. Auch beim Gewinn legte der DAX-Konzern kräftig …